Weekend 17-18 dicembre, sei italiane in Europa

Treviso cerca il bis contro Bayonne, Mogliano e Padova inseguono le semifinali in Qualifying. Live Zebre, Rovigo, Mogliano e Calvisano

Programma appassionante per il weekend europeo delle squadre italiane, con le partite concentrate nel pomeriggio di sabato. In Champions le Zebre giocano a Tolosa contro una delle favorite per il titolo; in Challenge il Benetton punta alla seconda vittoria contro Bayonne, ma i pirenaici covano profonda voglia di riscatto dopo il ko interno di qualche giorno fa.

Per la Qualifying Cup è in calendario l’ultima giornata, con sette squadre teoricamente ancora in corsa per le semifinali ma con due team decisamente favoriti: nel gruppo B il Mogliano, al quale un successo con bonus contro i belgi del Dendermonde darebbe la certezza del passaggio del turno a prescindere dai risultati delle avversarie; nel gruppo A il Krasny Yar, tallonato a un punto dal Petrarca. I padovani devono vincere ad Heidelberg, preferibilmente con bonus, e sperare che gli eterni rivali di Rovigo fermino in qualche modo i siberiani, apparsi fin qui una corazzata rompighiaccio. Calvisano ospita Valladolid, ma con fioche speranze di qualificazione.

Sky mostrerà in diretta le Zebre, www.therugbychannel.it trasmetterà le partite di Rovigo, Mogliano e Calvisano.

Martedì

Giappone v Fiji femminile 55-0 highlights

Sabato

Honkong v Giappone femminile 8-20 highlights

Rovigo v Krasny Yar 11-42

Heidelberg v Padova 7-55

Calvisano v Valladolid 26-19

Mogliano v Dendermonde 48-19

Algeria v Marocco 11-12 sintesi

Treviso v Bayonne 21-17

Tolosa v Zebre 15-54 highlights

Domenica

14.00 Scarlets v Tolone (Sky 2)

16.00 Clermont v Ulster (Sky 2)

Classifiche

Champions Cup, gir.II: Wasps 13, Connacht 13, Tolosa 13, Zebre 0

Challenge Cup, gir.I: Gloucester 15, Rochelle 15, Benetton 8, Bayonne 0

Qualifying Cup, gir. A: Krasny Yar 20, Padova 19, Calvisano 15, Dendermonde 0

Girone B: Mogliano 12, Valladolid 6, Rovigo 6, Heidelberg 0

Maghreb Tri Nations: Marocco 4, Algeria 1, Tunisia 0

Qualificazioni mondiali femminili: Giappone 9, Hong Kong 5 [qualificate], Fiji 0

qualche nota

* il team formato da Mitrea (arbitro), Boaretto, Liperini (guardalinee) e Penné (TMO) dirigerà Clermont v Ulster di Champions League, domenica pomeriggio in diretta Sky

* la vittoria ottenuta martedì dal Giappone sulle Fiji ha donato la qualificazione ai Mondiali femminili 2017 sia alle nipponiche sia a Hong Kong. Le due nazionali asiatiche si affrontano sabato per stabilire quale delle due finirà nella pool iridata A e quale nella pool C; l’Italia fa parte della pool B