Antivigilia d’Eccellenza

Sotto l’albero il sesto turno d’Eccellenza

Torna venerdì 23 dicembre, antivigilia di Natale, dopo due settimane di sosta per la finestra delle coppe internazionali il Campionato nazionale d’Eccellenza. Anche per questo turno si ripeterà la bella novità della diretta in simulcast dei match in programma sulla piattaforma di The Rugby Channel.

Dei cinque match in programma quattro si svolgeranno alle ore 15.00.

Sarà l’esperto Matteo Liperini di Livorno a dirigere l’inaspettato big-match di giornata allo stadio Pacifici dove si incontrano i padroni di casa del Rugby San Donà, indubbiamente la più bella sorpresa stagionale, e la capolista Rugby Calvisano; sinora i gialloneri bresciani hanno disputato una stagione perfetta nel domestic, ma un paio di prestazioni assai poco convincenti in Qualifying cup hanno sollevato non pochi dubbi sul loro momento di forma e quello di San Donà sarà sicuramente un test probante.

Cambio di campo, invece, per i Diavoli Rossi, che “tradiscono” il campo della Canalina per il più capiente Mirabello, dove sarà un altro fischietto esperto, il milanese Stefano Pennè, a dirigere Conad Reggio–Petrarca, due squadre che stanno disputando un’ottima stagione, anche se con obiettivi diversi.

Molto interessante anche il match dello Zaffanella fra due aspiranti ai playoff sinora un pò sottotono: i gialloneri del Rugby Viadana ricevono i trevigiani del Mogliano Rugby in una sfida che sembra un’eliminatoria anticipata. Designato per il match l’arbitro Bolzonella.

A Ponte Galeria, invece, va in scena il derby capitolino fra le sinora deludenti Fiamme Oro e una Lazio Rugby affamata di punti salvezza. Match affidato a Claudio Blessano, altro fischietto di grande esperienza.

Il programma si chiude alle 19.00 al Battaglini dove i campioni in carica della Rugby Rovigo cercano il bottino pieno contro i Lyons Piacenza che sperano di trovare punti per tenere a distanza l’ultima piazza. Sarà il sig. Angelucci a fischiare l’inizio del match a questo insolito orario.

Buon rugby e Buon Natale a tutti!

jpr