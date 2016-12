Testmatch before Christmas. Il programma del 23 e 24 dicembre

Derby celtico, Eccellenza e l’ultimo test match dell’anno

Nonostante il Natale, anche questo weekend sarà accompagnato da un interessante programma ovale: svetta il derby celtico tra Benetton e Zebre, ma brilla anche la sesta giornata di Eccellenza con il derby “de Roma” a Ponte Galeria e la sfida tra Conad e Petrarca nello stadio reggiano Mirabello da 4000 posti. In programma anche l’ultimo test match della stagione, in Algeria.

Diretta Eurosport per la Celtic, diretta Rugby Channel per l’Eccellenza.

Mercoledì

Tunisia v Marocco 12-14 sintesi

Venerdì

15.00: Reggio v Padova live rugby channel

15.00: Viadana v Mogliano live rugby channel

15.00: San Donà v Calvisano live rugby channel

15.00: Fiamme Oro v Lazio live rugby channel

19.00: Rovigo v Piacenza live rugby channel

19.30: Benetton v Zebre (Eurosport 2)

Sabato

15.00: Algeria v Tunisia

24.00: apertura regali

