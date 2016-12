Ultimo dell’anno in campo per Zebre e leoni. Diretta Eurosport

Doppia sfida italo-scozzese nell’ultimo giorno dell’anno per la dodicesima giornata di Pro12: a mezzogiorno le Zebre ospitano Edimburgo al Lanfranchi, alle 14.05 il Benetton gioca a Monigo contro i Glasgow Warriors di Favaro (Sarto è infortunato). Diretta su Eurosport 2 per entrambi i match. In classifica i Warriors sono sesti, Edimburgo decimo, Treviso undicesimo e le Zebre dodicesime ma con due partite (Connacht e Leinster) da recuperare. Le formazioni…

Zebre: 15 Edoardo Padovani, 14 Kurt Baker, 13 Tommaso Boni, 12 Faialaga Afamasaga, 11 Giovanbattista Venditti, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Andries Van Schalkwyk, 7 Johan Meyer, 6 Derick Minnie, 5 George Biagi (cap), 4 Quintin Geldenhuys, 3 Dario Chistolini, 2 Tommaso D’Apice, 1 Andrea Lovotti.

A disposizione: 16 Carlo Festuccia, 17 Guillermo Roan, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Joshua Furno, 20 Federico Ruzza, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Matteo Pratichetti, 23 Mattia Bellini.

Allenatore: Gianluca Guidi

Non disponibili: Dion Berryman, Gabriele Di Giulio, Andrea Manici, Maxime Mbandà, Jacopo Sarto, Kayle Van Zyl, Giulio Bisegni, Oliviero Fabiani

Edimburgo: Kinghorn; Hoyland, Dean, Rasolea, Helu; Weir, Kennedy; Du Preez, Ritchie, Bradbury; Toolis, McKenzie; Berghan, Ford (cap), Dell.

A disposizione: Cochrane, Cosgrove, McCallum, Carmichael, Mata, Fowles, Tovey, Bryce.

Allenatore: Hodges

Benetton: 15 Luke McLean (cap), 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Luca Morisi, 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan, 9 Giorgio Bronzini, 8 Marco Barbini, 7 Abraham Steyn, 6 Robert Barbieri, 5 Dean Budd, 4 Marco Fuser, 3 Matteo Zanusso, 2 Davide Giazzon, 1 Alberto De Marchi.

A disposizione: 16 Roberto Santamaria, 17 Federico Zani, 18 Tiziano Pasquali, 19 Teofilo Paulo, 20 Marco Lazzaroni, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Tommaso Iannone.

Allenatore: Kieran Crowley

Indisponibili: Marty Banks, Luca Bigi, Andrea Buondonno, Simone Ferrari, Filippo Filippetto, Ornel Gega, Filippo Gerosa, Jayden Hayward, Francesco Minto, David Odiete, Nicola Quaglio, Michael Tagicakibau, Cherif Traore, Guglielmo Zanini, Alessandro Zanni.

Glasgow Warriors: 15 Peter Murchie, 14 Junior Bulumakau, 13 Nick Grigg, 12 Sam Johnson, 11 Tommy Seymour, 10 Stuart Hogg, 9 Henry Pyrgos (cap), 1 Gordon Reid, 2 Pat MacArthur, 3 D’Arcy Rae, 4 Tim Swinson, 5 Brian Alainu’uese, 6 Adam Ashe, 7 Chris Fusaro, 8 Ryan Wilson.

A disposizione: 16 Corey Flynn, 17 Alex Allan, 18 Zander Fagerson, 19 Rob Harley, 20 Simone Favaro, 21 Nemia Kenatale, 22 Rory Clegg, 23 Sean Lamont

Indisponibili: Scott Cummings (spalla), Ryan Grant (concussion), Peter Horne (ginocchio/caviglia), Rory Hughes (ginocchio), Lee Jones (concussione/spalla), Greg Peterson (spalla), Sila Puafisi (concussione), Leonardo Sarto (spalla), Tjiuee Uanivi (spalla), Richie Vernon (spalla).