Celtic, Eccellenza e Champions live nel weekend della Befana

Anche il primo vero weekend del 2017 sarà dedicato alle competizioni per club. In campo venerdì sera la tredicesima giornata di Celtic (diretta Eurosport solo per le Zebre) e sabato pomeriggio la settima giornata di Eccellenza, in diretta streaming su Rugby Channel. Live, su Sky, anche il recupero di Champions Cup tra Racing e Munster, partita non giocata due mesi fa causa la scomparsa di Anthony Foley. Mitrea (arbitro), Rizzo (assistente) e Damasco (tmo) dirigeranno Scarlets v Ulster di Celtic, venerdì sera.

Venerdì

20.15: Newport Dragons v Benetton Treviso

20.35: Leinster v Zebre [Eurosport]

Sabato

15.00: Mogliano v Rovigo www.therugbychannel.it

15.00: Petrarca Padova v San Donà www.therugbychannel.it

15.00: Calvisano v Fiamme Oro Roma www.therugbychannel.it

15.00: Lyons Piacenza v Viadana www.therugbychannel.it

15.00: Lazio v Conad Reggio www.therugbychannel.it

16.45: Racing Parigi v Munster [Sky Sport 2]