Eccellenza, dopo Natale, la Befana

Torna l’Eccellenza con il settimo turno

Si gioca sabato 7 gennaio il primo turno del Campionato nazionale di Eccellenza nel 2017. Dopo il turno di Babbo Natale, tocca alla Befana.

Spetterà al sig. Trentin di Lecco fischiare il primo kick-off dell’anno al Beltrametti dove i Lyons Piacenza di Achille Bertoncini ricevono il Viadana Rugby in una sorta di derby padano con inizio alle 14.30; i padroni di casa, alla ricerca di punti salvezza per cercare di rispondere al raggiungimento in classifica da parte della Lazio, non avranno vita facile contro una squadra che insegue la qualificazione ai playoff.

Alle 15.00 si svolge, invece il resto del programma a partire dal match dell’Acquacetosa dove, agli ordini del livornese Liperini, la sunnominata Lazio Rugby riceve una Conad Reggio in attesa di sapere se la sua classifica rimarrà quella rassicurante di adesso o tornerà in bilico nel caso la giustizia sportiva dovesse riprendersi i 4 punti tolti a San Donà. Per i biancocelesti è un match fondamentale in chiave salvezza.

Il romano Meconi, invece alla Guizza dirigerà uno dei tanti derby veneti stagionali proprio fra gli ospiti del Rugby San Donà, reduce dalla prima battuta d’arresto stagionale, e i padroni di casa del Petrarca, prima inseguitrice della lanciatissima Calvisano.

E proprio un patavino, il sig. Spadoni, sarà il direttore di gara che fischierà al Pata Peroni Stadium, nuovo nome dell’impianto bresciano, fra la capolista Rugby Calvisano, unica squadra sempre vincente e le finora deludenti Fiamme Oro di Umberto Casellato, in cerca di una vittoria di prestigio che possa dare una svolta alla propria stagione.

Infine altro derby veneto al Quaggia dove un Mogliano Rugby sinora indecifrabile aspetta i campioni d’Italia della Rugby Rovigo, impegnati nel non lasciarsi sfuggire il convoglio di testa del torneo. A dirigere l’incontro è stato designato il beneventano Schipani.

Come da (bella) abitudine tutti i match saranno visibili in simul cast su www.therugbychannel.it.

Si ricomincia, quindi, e nell’occasione è bello augurare a tutti un anno di splendido rugby!

jpr