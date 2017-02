Programma del weekend: 6N su Dmax, 6N femminile su Eurosport, Coppa Europa in streaming

In campo anche azzurrini e Pro 12, per ora senza diretta video

Un altro fine-settimana intenso per il rugby internazionale, ma ci si chiede se ne esistano di non intensi. Nel palinsesto compaiono cinque tipi diversi di “Sei Nazioni”: quello maschile, quello U20, il femminile, l’americano e il girone principale di Coppa Europa, chiamato un tempo “Sei Nazioni B”. In cartellone pure il quattordicesimo turno di Pro12, sebbene nel cono d’ombra creato dal 6N e con le squadre frastagliate dalle assenze dovute proprio al torneo per nazionali. Molte delle partite dei 6N saranno visibili live in tv (Dmax ed Eurosport) o sul web (vedi paragrafo in fondo). Per ora nessuna diretta è prevista per azzurrini, Zebre e Benetton, ma si spera in qualche nuova sorpresa da parte di Rugby Channel.

Venerdì

19.00 Italia U20 v Irlanda U20 (a Prato)

20.00 Zebre v Ospreys

20.15 Galles v Inghilterra U20

21.00 Francia v Scozia U20

Sabato

09.20 Italia 7s nel Wingate 7s a Tel Aviv

12.30 Galles v Inghilterra F

13.15 Germania v Romania

15.00 Belgio v Georgia

15.25 Italia v Irlanda

16.00 Spagna v Russia

17.50 Galles v Inghilterra

18.00 Andorra v Cipro

21.00 Francia v Scozia F

23.10 Argentina XV v Uruguay

Domenica

01.00 Usa v Brasile

02.00 Canada v Cile

13.30 Treviso v Leinster

14.00 Italia F v Irlanda F (a L’Aquila)

16.00 Francia v Scozia

Tv e internet

– Il Sei Nazioni classico è trasmesso da DMAX

– Il match dell’Italia U20 non ha per ora copertura televisiva; si spera in Rugby Channel

– Italia-Irlanda femminile sarà trasmessa da Eurosport, prima diretta tv di sempre per le azzurre; le altre partite del Sei Nazioni femminile sono su youtube Six Nations oppure su www.facebook.com/womenssixnations/

– Le quattro gare di Coppa Europa sono trasmesse da Rugby Europe

– Il Sei Nazioni americano passa sui vari canali ESPN di quel continente

– Per il Pro12 non sono al momento previste dirette