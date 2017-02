… E soliti schiaffoni anche per Treviso

Ormai il tabellino delle nostre squadre è un settimanale sessantello.

Commento, foto e tabellini da sito Benetton Rugby.

Cardiff, 18 Febbraio 2017

Marcatori: 3’ meta N.Williams tr. Shingler, 8’ p. Tebaldi, 14’ p. Tebaldi, 30’ p. Shingler, 35’ meta McKinley tr. Tebaldi, 38’ Scully tr. Shingler, 41’ meta Shingler tr. Shingler, 44’ meta Bennett tr. Shingler, 49’ meta Dacey tr. Shingler, 52’ meta Esposito tr. Tebaldi, 55’ meta Halaholo tr. Shingler, 79’ meta Cuthbert.

Cardiff Blues:

15 Matthew Morgan, 14 Alex Cuthbert, 13 Willis Halaholo (59’ Garyn Smith), 12 Steve Shingler, 11 Blaine Scully (67’ Tom James), 10 Gareth Anscombe, 9 Lloyd Williams (c) (66’ Tomos Williams), 8 Nick Williams (58’ Kirby Myhill), 7 Sion Bennett, 6 Macauley Cook, 5 Jarrad Hoeata, 4 George Earle (71’ James Down), 3 Taufa’ao Filise (41’ Scott Andrews), 2 Kristian Dacey (70’ Matthew Rees), 1 Rhys Gill (41’ Corey Domachowski)

Head Coach: Danny Wilson

Benetton Rugby:

15 Luca Sperandio, 14 Andrea Pratichetti, 13 Michael Tagicakibau (58’ Andrea Buondonno), 12 Tommaso Allan, 11 Angelo Esposito (62’ David Odiete), 10 Ian McKinley, 9 Tito Tebaldi (67’ Giorgio Bronzini), 8 Robert Barbieri, 7 Francesco Minto, 6 Marco Lazzaroni, 5 Dean Budd (C) (74’ Roberto Santamaria), 4 Teofilo Paulo, 3 Tiziano Pasquali (71’ Jody Rossetto), 2 Luca Bigi (27’ Davide Giazzon) (30’ Luca Bigi), 1 Federico Zani (60’ Matteo Zanusso)

A disposizione: 19 Jean Francois Montauriol

Head Coach: Kieran Crowley

I Leoni, in emergenza dal punto di vista della rosa a disposizione, fanno visita ai Cardiff Blues. Oltre alle assenze già annunciate, a ridosso del calcio d’inizio, coach Crowley deve fare a meno anche di Tommaso Iannone e Guglielmo Zanini. Quindi Pratichetti schierato ala, Tagicakibau centro ed in panchina vanno Santamaria e Buondonno.

Al 3’ i padroni di casa passano in vantaggio con la meta di Nick Williams, trasforma Shingler. Leoni che reagiscono immediatamente approfittando della poca disciplina gallese. Così in pochi minuti accorciano le distanze con Tebaldi che fa 2 su 2 dalla piazzola.

Blues che tornano a farsi sotto schiacciando i Leoni all’interno dei propri 22 metri, passaggio lungo di Shingler che per poco non trova Scully. Prezioso l’intercetto dei biancoverdi che di fatto evita la meta avversaria. Gallesi che poco dopo si ripropongono in attacco, irregolarità commessa dai biancoverdi. Questa volta Shingler preferisce la soluzione più facile e va per i 3 punti. Il suo calcio è dentro.

Al 35’ gli uomini di Crowley si fanno sentire, Ian McKinley riceve l’ovale e schiaccia oltre la linea, segue la trasformazione di Tebaldi. E’ la giocata che porta i Leoni in vantaggio e li vede condurre il match 13 a 10. Ma sullo scadere di primo tempo i padroni di casa rispondono con la meta di Scully, Shingler dalla piazzola non sbaglia.

Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 17 a 13 in favore dei Cardiff Blues.

I primi dieci minuti della ripresa sono fatali per i Leoni. I gallesi realizzano tre mete, a siglarle sono: Shingler, Bennett e Dacey; il numero 12 di casa non sbaglia nessuna delle trasformazioni. I biancoverdi provano a rendere il passivo meno pesante con la meta di Esposito trasformata dal solito Tebaldi.

Purtroppo i padroni di casa riconquistano il possesso dell’ovale e ne approfittano per marcare altre tre mete prima del fischio finale. Le marcature portano i nomi di Halaholo, Morgan e Cuthbert.

Al BT Sport Arms di Cardiff termina 57 a 20.