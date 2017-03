Materassi mannari e leoni dolenti: le classifiche individuali di Eccellenza dopo 13 giornate

Amara leadership per Brex e Ormson, in testa nelle classifiche individuali ma usciti sconfitti con il loro Viadana dal Mirabello di Reggio Emilia. Dopo una tredicesima giornata nella quale curiosamente tutte le squadre aventi un leone come simbolo hanno perso (Viadana, Lyons, Fiamme Oro e Mogliano), l’imprevedibilità di questa edizione del campionato di Eccellenza appare non solo confermata ma rafforzata: la Lazio che a inizio stagione sembrava la squadra materasso del torneo (chissà poi perché si dice “squadra materasso”?) ha battuto nettamente il Mogliano, cioè l’unica squadra ad aver sconfitto in questa stagione il formidabile Calvisano; la neopromossa Conad Reggio sorprende il Viadana quarto in classifica e finalista di coppa, il San Donà che nove giorni fa era parso morbido morbido supera in netta rimonta le solide Fiamme Oro. Insomma, vae scommettitoribus! Guai agli scommettitori, direbbero i latini: primato del Calvisano a parte, prevedere i risultati in questo torneo è arduo e non ci sentiamo di tacciare come spacciato neppure il Piacenza, nonostante i cinque punti di distacco dalla penultima.

Classifica generale

La colonna “bon” indica i punti di bonus conquistati: ben dodici per la Lazio, zero quelli ottenuti dal San Donà che non è stato mai capace di segnare quattro mete o di perdere con scarto contenuto. L’ultima colonna indica, in migliaia, gli abitanti delle città di appartenenza.

Marcatori

L’ex Pampas viadanese Ormson guida nettamente la classifica generale dei marcatori nonostante la non brillante prestazione al piede sul campo reggiano; Basson sale in seconda posizione ma è Gennari, con i 15 punti segnati proprio al Viadana, il protagonista di giornata.

Ormson Via 149 punti

Basson Rov 116

Novillo Cal 111

Gennari Reg 102

Ambrosini SDo 94

Mentiti-Ippolito Pad 82

Azzolini FfO 76

Mortali Lyo 71

Buscema FfO 67

Minozzi Cal 65

Uomini-meta

Brex segna ancora, con un contropiede di ottanta metri a Reggio Emilia, e stacca il neo-azzurro Minozzi in vetta alla graduatoria. Nei primi dieci riappare Toniolatti, ex mediano della nazionale che sta provando a guidare la Lazio verso la salvezza.

Brex Via 9 mete

Minozzi Cal 8

Chillon Rov 7

Susio Cal 7

Bruno Cal 7

Novillo Cal 6

Ormson Via 5

Toniolatti Laz 5

Giammarioli Cal 5

Drop

Resiste in questa graduatoria la leadership dell’infortunato Novillo. Ieri due calci di rimbalzo a segno: Gennari per Reggio e Azzolini per le Fiamme.

Novillo Cal 3 drop

Basson Rov 2

Gennari Reg 2

Buscema FfO 2

Almela Mog 2

Man of the match

Matteo Minozzi diventa il primo giocatore in questa stagione a ottenere tre riconoscimenti come “uomo della partita”

3 premi m.o.t.m.: Minozzi

2 premi: Novillo, Giammarioli, Tuivaiti, Almela, Cazenave, Basson, Chillon, Ambrosini, Brex, Ormson

1 premio: quarantadue giocatori

Percentuale calci per squadra

Il Petrarca dai tanti bravi botteurs (Nikora, Menniti, Fadalti, Ragusi) è il team con la miglior percentuale di realizzazione dei calci piazzati (punizioni e trasformazioni). In coda risale un poco il Calvisano, fin qui sorprendentemente debole in questo aspetto fondamentale. Michele Mortali dei Lyons detiene la miglior resa individuale con l’86% dei piazzati messi a segno

Padova 81 %

Piacenza 80 %

Rovigo 79 %

Reggio 77 %

San Donà 76 %

Viadana 73 %

Fiamme Oro 71 %

Mogliano 66 %

Lazio 64 %

Calvisano 61 %

Media spettatori

Secondo i tabellini FIR la squadra di Reggio Emilia vanta il maggior seguito, seppur con un soffio di vantaggio sul Calvisano.

Reggio E. 1330 spettatori a partita

Calvisano 1320

Padova 1230

Rovigo 1100

Piacenza 1000

Viadana 1000

Lazio 820

Mogliano 680

Fiamme Oro 650

San Donà 480