Tra sabato e domenica il XIV° turno di Eccellenza

L’Eccellenza gioca la quinta di ritorno

Si gioca, fra sabato e domenica, il XIV° turno del Campionato nazionale d’Eccellenza, quinta giornata di ritorno.

Ad aprire le danze saranno sabato alle 15.00 i campioni in carica della Rugby Rovigo che, davanti al pubblico del Battaglini, cercano 5 punti e riscatto dopo la batosta di Calvisano. La Lazio Rugby di Daniele Montella, reduce dalla fondamentale vittoria-salvezza contro Mogliano, arriva al Tempio leggera di mente e col solo obiettivo di cercare di raggranellare qualche punto in un match che sarà diretto dal torinese Palladino con la collaborazione dei guardalinee Bertelli e Borraccetti con Poggipolini quarto uomo.

Il resto del turno si disputa la domenica alle 15.00 per evitare la concomitanza con l’ultima giornata del 6 Nazioni.

Al Pacifici il Rugby San Donà tenta l’assalto al quarto posto ospitando una Conad Reggio tranquillizzata dall’esito dell’ultimo turno in chiave salvezza; match fondamentale per i veneziani e mente libera per gli emiliani in una sfida affidata all’esperienza del livornese Matteo Liperini con i guardalinee Boaretto e Favero ed il quarto uomo Brescacin.

Alla Caserma Gelsomini di Ponte Galeria le Fiamme Oro ricevono il Petrarca in una sfida in cui entrambe inseguono fondamentali obiettivi di classifica. Un match che richiederà attenzione e polso fermo da parte del sig. Blessano di Treviso, il quale si avvarrà della collaborazione dei guardalinee Angelucci e Belvedere e del quarto uomo Romani.

Partita vitale al Beltrametti per i Lyons di Achille Bertoncini che sperano di riservare al Mogliano Rugby lo stesso trattamento riuscito alla Lazio nel turno precedente. Per i piacentini il match è fondamentalissimo, mentre i trevigiani, dopo la sconfitta della scorsa settimana, sembrano fuori dalla lotta PO. Dirige il match il bresciano Piardi affiancato dai guardalinee Russo e Salafia e dal quarto uomo Pulpo.

Infine quello che forse è il match più interessante di giornata, vale a dire il derby giallonero che allo Zaffanella oppone i padroni di casa del Rugby Viadana alla capolista Rugby Calvisano. Per Viadana fondamentale riprendere il cammino interrotto nella lotta per l’ultimo posto disponibile per i playoff, mentre i bresciani vorranno confermare la prestazione stratosferica sfoderata contro Rovigo. Arbitro dell’incontro sarà il romano Tomò affiancato dai guardalinee Boraso e Cusano e dal quarto uomo Lazzarini.

Tutti i match, come sempre, in simulcast su Rugby Channel!

Buon rugby a tutti!

jpr