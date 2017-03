Ultima giornata del Sei Nazioni: orari, tv e classifiche

Riusciranno i nostri azzurri a ritrovare la vittoria misteriosamente scomparsa nel Sei Nazioni? All’ultima giornata del leggendario torneo le tre nazionali italiane arrivano con zero successi nel paniere e appena due punti di bonus (conquistati entrambi dagli under di Orlandi e Troncon). La tripla trasferta in Scozia è l’occasione residua per sollevare una campagna fin qui deludente, nonostante indicazioni confortanti siano arrivate qua e là da ognuna delle nostre squadre; azzurrini e azzurre partono con il 50% del pronostico a favore, mentre più difficile sarà per gli azzurri di Parisse ribaltare le previsioni contro Hogg e compagni.

Nel fine-settimana sono in programma anche l’ultima giornata di Coppa Europa (con la decisiva sfida tra romeni e georgiani) e la quintultima di Eccellenza, con le appassionanti lotte per i play-off e per non retrocedere.

In totale almeno 24 partite saranno visibili sullo schermo: tre sulle tv in chiaro, tre sulle tv a pagamento e diciotto in streaming.

Venerdì

19.00 Irlanda Inghilterra U20

19.20 Scozia Italia F [Eurosport2]

20.00 Francia Inghilterra U20 F www.dailymotion.com/video/x5et2ue_…

21.00 Francia Galles U20

21.00 Irlanda Inghilterra F www.facebook.com/womenssixnations/

21.30 Scozia Italia U20 http://scottishrugby.org/live

Sabato

07.15 SuperXV, due match [SkySport2HD]

09.15 Torneo 7s di Saint Devote (con Italia 7s)

12.00 Moldavia Polonia www.rugbyeurope.tv

13.30 Scozia Italia [Dmax]

15.00 Rovigo Lazio www.therugbychannel.it

15.00 Olanda Svizzera www.rugbyeurope.tv

15.45 Francia Galles [Dmax]

16.00 Spagna Belgio www.rugbyeurope.tv

18.00 Irlanda Inghilterra [Dmax]

21.00 Francia Galles F www.facebook.com/womenssixnations/

Domenica

12.00 Russia Germania www.rugbyeurope.tv

14.00 Romania Georgia www.rugbyeurope.tv

15.00 Eccellenza (Via-Cal, Sdo-Reg, Ffo-Pad, Lyo-Mog) www.therugbychannel.it

Classifiche

Sei Nazioni: Inghilterra 18, Irlanda 10, Francia 10, Galles 9, Scozia 9, Italia 0.

Femminile: Inghilterra19, Irlanda 18, Francia 11, Galles 6, Scozia 5, Italia 0.

Under 20: Inghilterra 20, Galles 14, Irlanda 12, Francia 10, Scozia 2, Italia 2.

Coppa Europa: Georgia 18, Romania 15, Spagna 8, Germania 8, Russia 4, Belgio 2.

Coppa Europa II: Portogallo 19, Olanda 10, Svizzera 9, Moldavia 6, Polonia 4, Ucraina 0.

Eccellenza: Calvisano 59, Padova 49, Rovigo 41, Viadana 30, San Donà 30, Fiamme Oro 27, Mogliano 26, Reggio Emilia 22, Lazio 20, Lyons Piacenza 15.

SuperXV, gruppo Australasia: Chiefs 14, Brumbies 6, Crusaders 12, Hurricanes 10, Blues 6, Reds 5, Highlanders 5, Force 5, Waratahs 4, Rebels 0. Gruppo sudafricano: Stormers 13, Sharks 9, Jaguares 9, Lions 9, Cheetahs 9, S.Kings 4, Bulls 1, Sunwolves 1.

Arbitri

Un solo arbitro italiano in questo round di TM: Mitrea è assistente di linea in Irlanda-Inghilterra