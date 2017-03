Celtic ed Eccellenza: il palinsesto del weekend

Un weekend di decompressione dopo l’indigestione di Sei Nazioni non fa male. Un solo, sperduto test match è in programma questa settimana: Uzbekistan-Iran, valido per la Coppa d’Asia. Lo spazio televisivo, così, sarà dedicato alle competizioni per club: Sky trasmette due incontri di SuperXV mentre Eurosport manda in onda sabato sera la diretta Pro12 da Treviso. Niente tv, pare, per le Zebre. Il cuore del weekend rimane l’Eccellenza, con la lotta ribollente per il quarto posto e per la salvezza; è la giornata numero 15 del campionato italiano di rugby a 15 e quindi ci viene da pensare che le partite inizieranno alle 15…

Possibile coda domenicale (ancora Rugby Channel non ha reso noto se trasmetterà da L’Aquila anche stavolta) con il match clou di serie A.

Venerdì

09.45 Rebels v Waratahs [SkySport 2 HD]

Sabato

09.45 Brumbies v Highlanders [SkySport 2 HD]

10.00 Uzbekistan v Iran

15.00 Zebre v Munster

15.00 Calvisano v San Donà www.therugbychannel.it

15.00 Lazio v Fiamme Oro www.therugbychannel.it

15.00 Lyons Piacenza v Rovigo www.therugbychannel.it

15.00 Mogliano v Viadana www.therugbychannel.it

15.00 Padova v Reggio E. www.therugbychannel.it

20.35 Benetton v Ospreys [Eurosport 2]

Domenica

11.00 Europei U20*, quarti di finale www.rugbyeurope.tv

15.30 L’Aquila v Firenze www.therugbychannel.it **

* assenti tutte le squadre del “Sei Nazioni”

** ancora non confermato

