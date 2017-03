Zebre in Pro12, Mogliano in Europa, Viadana e Fiamme per il Trofeo: il menù del w-end

Arriva un altro fine-settimana intrigante con i quarti di finale di Champions e di Challenge, le semifinali d’andata di Qualifying Cup, la finale del Trofeo Eccellenza e il recupero del match di Celtic rinviato tanti mesi fa (erano gli ultimi giorni d’estate!) a causa di un diluvio con grandine abbattutosi su Parma mentre le Zebre erano in vantaggio 22-10 sul Connacht. I match più interessanti sono forse proprio quelli che coinvolgono le nostre squadre: Zebre-Connacht al Lanfranchi, Fiamme Oro-Viadana a Firenze e il match di Qualifying Cup tra il Mogliano e i russi dell’Enisei, una sfida (foto sopra: il precedente del 2015) che mette in palio la qualificazione alla prossima Challenge Cup. Sky trasmette in diretta la Champions, mentre il recupero delle Zebre dovrebbe essere senza telecamere; per trofeo Eccellenza e Qualifying speriamo in Rugby Channel.

Venerdì

08.45 SuperXV [Sky Sport 2 HD]

21.00 Edimburgo v La Rochelle (challenge)

Sabato

10.45 SuperXV [Sky Sport 2 HD]

13.00 Krasny Yar v Timisoara (qualifying)

13.45 Bath v Brive (challenge, arb. Mitrea)

14.00 Ucraina v Portogallo (coppa europa) www.rugbyeurope.tv

14.30 Mogliano v Enisei (qualifying)

15.30 Zebre v Connacht (pro12)

15.30 Fiamme Oro v Viadana (trofeo eccellenza)

16.00 finale Europei U20: Rom/Por v Rus/Spa www.rugbyeurope.tv

16.15 Leinster v Wasps (champions) [Sky Sport 2 HD]

18.45 Munster v Tolosa (champions) [Sky Sport 2 HD]

21.05 Gloucester v Cardiff Blues (challenge)

Domenica

14.00 Saracens v Glasgow Warriors (champions)

16.15 Clermont v Tolone (champions) [Sky Sport 2 HD]

18.45 Ospreys v Stade Français (challenge)