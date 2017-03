Zebre, Mogliano, Viadana e Fiamme, le formazioni

Le formazioni delle quattro squadre italiane impegnate domani, sabato primo aprile, in tre diverse competizioni

Pro 12: Zebre v Connacht

Stadio Lanfranchi di Parma, ore 15.30. Nessuna diretta televisiva

Il match era programmato per settembre ma fu sospeso e annullato a metà dello svolgimento a causa di un nubifragio, con le Zebre avanti 22-10. Nelle ultime sei giornate la franchigia parmense non ha raccolto nemmeno un punto e si trova in una fase di depressione societaria; la squadra della costa atlantica irlandese, diciotto punti nelle ultime sei partite, parte senza dubbio favorita

Dion Berryman 15 Josh Rowland

Kayle Van Syl 14 Danie Poolman

Giulio Bisegni 13 Tom Farrell

Tommaso Boni 12 Bundee Aki

Lloyd Greeff 11 Stacey Ili

Carlo Canna 10 Jack Carty

Marcello Violi 9 John Cooney

Federico Ruzza 8 John Muldoon (cap)

Derick Minnie 7 Eoin McKeon

Joshua Furno 6 Sean O’Brien

George Biagi (cap) 5 Andrew Browne

Gideon Koegelenberg 4 Quinn Roux

Dario Chistolini 3 Finlay Bealham

Tommaso D’Apice 2 Tom McCartney

Andrea Lovotti 1 Denis Buckley

Victor Jimenez coach Pat Lam

Sidney Tobias 16 Dave Heffernan

Andrea De Marchi 17 Ivan Soroka

Pietro Ceccarelli 18 Dominic McCoy

Valerio Bernabò 19 James Cannon

Oliviero Fabiani 20 Eoghan Masterson

Guglielmo Palazzani 21 Caolin Blade

Matteo Pratichetti 22 Craig Ronaldson

Edoardo Padovani 23 Eoin Griffin

(Zebre non disponibili per infortunio: Afamasaga, Baker, Bellini, Castello, Di Giulio, Manici, Mbandà, Meyer, Postiglioni, J.Sarto, Van Schalkwyk, G.Venditti)

Trofeo Eccellenza: Fiamme Oro v Viadana

Stadio Ruffino di Firenze, ore 15.30. Diretta web www.therugbychannel.it

Umberto Casellato: “nel derby la mia squadra ha dimostrato di non fare sconti a nessuno e di sapersi difendere con le unghie e con i denti anche a risultato già ampiamente acquisito. Questo è lo spirito che ho chiesto ai miei ragazzi. Certo, il Viadana non starà a guardare e ha recuperato giocatori importanti. Noi invece non potremo schierare la formazione migliore ma l’ampia rosa di cui dispongo mi consente rimpiazzi di qualità. Sarà una finale all’altezza delle aspettative: vogliamo alzare quella coppa”.

Filippo Frati: “È una finale, non servirebbe aggiungere altro. Siamo i detentori del Trofeo e abbiamo il piacere e il dovere di provare a riconfermarci. Sarà una partita molto fisica, ma arriviamo a questo appuntamento in un ottimo stato di forma; la vittoria a Mogliano ci ha rimesso in corsa per i playoff, ha riportato entusiasmo e la consapevolezza di essere sulla strada giusta.”

Wilbore 15 Taikato-Simpson

De Gaspari 14 Manganiello

Seno 13 Brex

Sapuppo 12 Menon

Bacchetti 11 Bronzini

Buscema 10 Ormson

Marinaro 9 Frati

Amenta 8 Grigolon

Cristiano 7 Denti And.

Bergamin 6 Orlandi

Caffini 5 Cailla

Duca 4 Krumov

Ceglie 3 Garfagnoli

Moriconi 2 Scalvi

Cocivera 1 Denti Ant.

Panchina Fiamme Oro: Vicerè, Iovenitti, Di Stefano, Fragnito, Zitelli, Calabrese, Azzolini, Valcastelli. Coach: U.Casellato.

Panchina Viadana: Silva, Cafaro, Cavallero, Gelati, Anello, Gregorio, Cipriani, Tizzi. Coach: F.Frati.

Continental Shield: Mogliano v Enisei Krasnoyarsk

Stadio Quaggia di Mogliano, ore 14.30. Diretta web www.therugbychannel.it

La Qualifying Cup è appena stata ribattezzata Continental Shield. Il premio per chi vincerà questa doppia sfida (il ritorno tra due settimane a Mosca o a Sochi) sarà la qualificazione alla prossima Challenge Cup e l’ammissione alla finale del Continental Shield, in programma il 12 maggio a Edimburgo (forse a Murrayfield!) contro la vincente di Timisoara-Krasny Yar

Bonifazi 15

D’Anna 14

Zanon 13

Visentin 12

Marcaggi 11

Giabardo 10

Fabi 9

Manni 8

Corazzi (cap) 7

Van Vuren 6

Ceccato 5

Orso 4

Rapone 3

Gatto 2

Buonfiglio 1

Panchina Mogliano: Nicotera, Vento, Trejo, Baldino, Carraretto, Gubana, Amela, Benvenuti. Coach: D.Eigner.

Panchina Enisei: