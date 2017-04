Da Gibilterra-Finlandia a Barbarians-Nuova Zelanda: il calendarione fino a fine anno

Abbiamo abbozzato un calendario delle competizioni per selezioni nazionali da oggi fino alla fine dell’anno, evidenziando in azzurro gli eventi che coinvolgeranno le nostre squadre. Messo in archivio il Sei Nazioni, rimangono ancora tante competizioni elettrizzanti: la Coppa del Mondo U20 in giugno, la Coppa del Mondo femminile in agosto, i test della nazionale maggiore (quelli autunnali sono ancora da confermare)… In campo anche gli Emergenti, gli U18 e gli U17, la 7s maschile e femminile e pure la nazionale di league, impegnata in autunno nella World Cup a XIII. Ritagliate pure questo elenco dal computer e incollatelo sul frigo come pro-memoria

Aprile

08 qualificazioni al circuito mondiale 7s femminile

08 Israele v Andorra

08 Slovenia v Bosnia Erzegovina

08 Polonia v Olanda

08 Gibilterra v Finlandia

08-16 International Series U18 in Galles

15 Rep.Ceca v Lettonia

22 Sud Corea v Giappone

22 Polonia v Svizzera

22 Lituania v Lussemburgo

22 Malta v Israele

22 Ungheria v Norvegia

22 Danimarca v Finlandia

22 Austria v Slovenia

22 Bosnia Erzegovina v Serbia

22 Barbados v Curacao

23-29 Africa Cup Bronze Sud: Zambia, Mauritius, Rwanda

29 Giappone v Sud Corea

29 Lettonia v Svezia

29 Croazia v Malta

29 Estonia v Danimarca

29 Serbia v Austria

30-06/05 Africa Cup Regional Ovest: Benin, Ghana, Togo

Maggio

06 Giappone v Hong Kong

06 Svezia v Lituania

06 Lussemburgo v Rep.Ceca

06 Cipro v Croazia

06 Finlandia v Ungheria

06 Norvegia v Estonia

06 Turks & Caicos v Dominican Republic

07-13 Africa Cup Bronze Nord: Nigeria, Camerun, Algeria

10 Sorteggio Mondiali 2019 a Kyoto

13 Hong Kong v Giappone

13 Cile v Brasile

13 Paraguay v Uruguay

13 Bermuda v Mexico

13 vincitrice barrage v Guyana

14 Sri Lanka v Filippine

14 Malesia v Emirati Arabi

14 USA South v Cayman

14 Montenegro v Slovacchia

17 Sri Lanka v Emirati Arabi

17 Malesia v Filippine

17 Bulgaria v Slovacchia

19-25 Africa Cup Regional Ovest: Burkina Faso, Mali, Niger

20 Emirati Arabi v Filippine

20 Malesia v Sri Lanka

20 Montenegro v Bulgaria

20 Cile v Paraguay

20 Uruguay v Brasile

20 Bahamas v Turks & Caicos

?? Belgio v Portogallo

27 Sud Corea v Hong Kong

27 Kenya v Germania

27 Brasile v Paraguay

27 Uruguay v Cile

27 Mexico v USA South

27 Trinidad & Tobago v vincitrice barrage

31-18/06 Mondiali U20 in Georgia

Giugno

03 Hong Kong v Sud Corea

03 USA South v Bermuda

03 Bermuda v Cayman

03 Dominican Republic v Bahamas

03-04 Euro 7s a Mosca

10 Australia v Fiji

10 Usa v Irlanda

10 Canada v Georgia

10 Giappone v Romania

10 Argentina v Inghilterra

10 Scozia v Italia

10 Sud Africa v Francia

10 Uruguay v Emergenti (+ Nam-Spa, Arg-Rus)

10 Guyana v Trinidad & Tobago

10-11 Euro 7s a Lodz

14 Namibia v Emergenti (+ Arg-Spa, Uru-Rus)

17 Fiji v Italia

17 Usa v Georgia

17 Canada v Romania

17 Giappone v Irlanda

17 Argentina v Inghilterra

17 Sud Africa v Francia

17 Australia v Scozia

17 Cayman v Mexico

17 Brasile v Cook

17-18 Euro 7s femminile a Malemort

18 Jaguares v Emergenti (+ Nam-Rus, Uru-Spa)

24 Nuova Zelanda v Lions

24 Samoa v Galles

24 Fiji v Scozia

24 Giappone v Irlanda

24 Argentina v Georgia

24 Australia v Italia

24 Sud Africa v Francia

24 Kenya v Ouganda

24 Senegal v Zimbabwe

24 Canada v Usa

24 Messico v Cook

Luglio

01 Nuova Zelanda v Lions

01 Samoa v Tonga

01 Tunisie v Namibie

01 Senegal v Uganda

01 Usa v Canada

01 finale caraibica

01-02 Euro 7s a St.Etienne

05-08 Africa Cup Silver: Madagascar, Côte d’Ivoire, Botswana, Marocco

08 Nuova Zelanda v Lions

08 Fiji v Tonga

08 Kenya v Tunisie

08 Namibie v Sénégal

08-09 Euro 7s femminile a Kazan

15 Samoa v Fiji

15 Kenya v Sénégal

15 Ouganda v Tunisie

15 Namibie v Zimbabwe

15-16 Euro 7s a Exeter

22 Ouganda v Namibie

22 Zimbabwe v Kenya

29 Zimbabwe v Tunisie

29 Namibie v Kenya

Agosto

05 Ouganda v Zimbabwe

05 Tunisie v Sénégal

09-26 Coppa del Mondo Femminile

19 Australia v Nuova Zelanda

19 Sud Africa v Argentina

19 Kenya v Hong Kong

26 Nuova Zelanda v Australia

26 Argentina v Sud Africa

26 Kenya v Hong Kong

Settembre

09 Nuova Zelanda v Argentina

09 Australia v Sud Africa

16 Nuova Zelanda v Sud Africa

16 Australia v Argentina

30 Sud Africa v Australia

30 Argentina v Nuova Zelanda

?? Oceania Cup

Ottobre

01-07 Africa Cup Regional Centre: Burundi, RDC, Gabon

07 Sud Africa v Nuova Zelanda

07 Argentina v Australia

15-21 Africa Cup Regional Sud: Lesotho, Malawi, Swaziland

? Sudamericano Mayor B ?

26-02/12 Mondiali league in Oceania

28 Australia v Nuova Zelanda

Novembre

04 Giappone v Australia

04 Barbarians v Nuova Zelanda

04 Galles v Sud Africa (oppure 2/12)

11 Inghilterra v Argentina

11 Francia v Nuova Zelanda

11 Irlanda v Sud Africa

11 Italia v tier II

11 Scozia v Samoa

11 Galles v Australia

11 Georgia v Tonga

15 Singapore v India

15 Tailandia v Taiwan

18 finalina Asia II

18 finale Asia II

18 Inghilterra v Australia

18 Francia v Sud Africa

18 Italia v Argentina

18 Galles v Georgia

18 Irlanda v tier II

18 Scozia v Nuova Zelanda

25 Inghilterra v Samoa

25 Francia v Giappone

25 Georgia v Fiji

25 Irlanda v Argentina

25 Italia v Sud Africa

25 Scozia v Australia

25 Galles v Nuova Zelanda

? Sudamericano Mayor C ?