Eccellenza, statistiche dopo la XVII giornata

A una giornata dalla fine della fase a girone l’Eccellenza ha già annunciato gran parte delle sue sentenze: Calvisano, Padova e Rovigo sono in semifinale, i Lyons Piacenza devono tornare in serie A. L’unico dubbio superstite riguarda la quarta squadra che parteciperà ai play-off, con il Viadana favorito sulle Fiamme Oro. Approfittiamo della pausa di una settimana (si tornerà a giocare il 29 aprile) per aggiornare qualche graduatoria particolare.

1. Classifica generale

2. Marcatori

Ormson (Via) 196 punti

Gennari (Reg) 135

Basson (Rov) 130

Ambrosini (San) 124

Novillo (Cal) 111

Mortali (Lyo) 111

Minozzi (Cal) 110

Azzolini (Ffo) 105

Menniti-Ipp. (Pad) 95

Nikora (Pad) 92

3. Metamen

Minozzi (Cal) 13 mete

Brex (Via) 12

Bruno (Cal) 9

Chillon (Rov) 7

Ragusi (Pad) 7

Toniolatti (Laz) 7

Susio (Cal) 7

Novillo (Cal) 6

Rossi (Pad) 6

Ormson (Via) 5…

4. Uomini del match

Minozzi (Cal) 4 premi m.o.t.m.

Brex (Via) 4

Giammarioli (Cal) 3

Basson (Rov) 3

Novillo (Cal) 2

Tuivaiti (Cal) 2

Amenta (Ffo) 2

Almela (Mog) 2

Cazenave (Reg) 2

Chillon (Rov) 2

Ambrosini (San) 2

Ormson (Via) 2

5. Piazzatori

Nikora (Pad) 85 %

Basson (Rov) 84

Mortali (Lyo) 80

Farolini (Reg) 80

Menniti Ipp. (Pad) 80

Ambrosini (San) 79

Gennari (Reg) 78

Mantelli (Rov) 75

Ormson (Via) 75

Azzolini (Ffo) 74

6. Percentuali piazzati a squadra

Padova 81 %

Rovigo 78

Reggio 77

Lyons 77

San Donà 75

Viadana 75

Fiamme Oro 71

Lazio 67

Mogliano 65

Calvisano 61

7. Dropmen

Novillo (Cal) 3 drop

Gennari (Reg) 2

Basson (Rov) 2

Buscema (Ffo) 2

Almela (Mog) 2

8. Spettatori

Calvisano 1300 spettatori dichiarati in media per partita

Reggio E. 1270

Padova 1200

Rovigo 1020

Viadana 1000

Piacenza 880

Lazio 800

Mogliano 740

Fiamme Oro 610

San Donà 460

9. Regioni

Veneto 184 punti

Lombardia 117

Lazio 64

Emilia 50

10. Differenza con la passata stagione dopo XVII giornate

Calvisano +8 punti

Petrarca +6

Rovigo -14

Viadana +3

Fiamme Oro -2

San Donà -4

Mogliano -21

Reggio Emilia (+21 rispetto a L’Aquila)

Lazio +1

Lyons Piacenza +6