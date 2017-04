Champions, Challenge e Shield eleggono le finaliste: il palinsesto del w-end

Coppe europee protagoniste nel prossimo weekend con le semifinali di Champions Cup, di Challenge Cup e di Continental Shield. Anche tre giocatori italiani inseriti in club d’oltralpe (Vunisa nei Saracens, Parisse nello Stade, Cedaro nel La Rochelle) cercano gloria nelle due competizioni maggiori, mentre il Mogliano non ha più nulla da chiedere alla semifinale di Shield dopo lo 0-46 dell’andata.

In calendario anche due importanti eventi femminili: la tappa di Kitakyushu del circuito mondiale 7s e la finale della Premiership inglese con le italiane Furlan, Sillari e forse Busato in maglia Harlequins.

I link inviano ai siti che ospitano i live streaming delle partite

Sabato

03.30 Women 7s World Circuit www.worldrugby.org/womens-sevens-series

05.00 Coppa d’Asia: Sud Corea v Giappone

13.00 Continental Shield: Yenisey v Mogliano www.youtube.com/watch?v=Em1m8sDMxR4

13.00 Continental Shield: Timisoara v Krasny Yar

13.00 Coppa Europa (ore 13 Lituania-Lussemburgo, 14 Malta-Israele, 15 Bosnia-Serbia, 16 Danimarca-Finlandia, 16 Ungheria-Norvegia, 17 Polonia-Svizzera, 17 Austria-Slovenia) www.rugbyeurope.tv

16.15 Champions Cup: Munster v Saracens [Sky Sport 3]

21.00 Challenge Cup: La Rochelle v Gloucester

Domenica

03.30 Women 7s World Circuit www.worldrugby.org/womens-sevens-series

13.30 Challenge Cup: Stade Francais v Bath

15.30 Serie A: Recco v L’Aquila (forse su www.therugbychannel.it)

16.00 Champions Cup: Clermont v Leinster [Sky Sport 2]

16.00 finale Women Premiership: Bristol v Aylesford Harlequins

arbitri

Marius Mitrea guardalinee a Parigi per Stade Francais-Bath

Beatrice Benvenuti arbitro e guardalinee nel torneo 7s di Kitakyushu