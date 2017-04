Nella penultima di Pro12 sconfitta “ordinaria” per il Benetton

Benetton si congeda da Monigo cedendo al troppo forte Munster

La differenza di rango descritta dalla classifica si rispecchia nel finale 14-34 fra un Benetton probabilmente già proiettato sul derby della prossima settimana e la Red Army di Munster che si mette alle spalle le delusioni di coppa e torna a casa con il bonus di prammatica. Sconfitta senza infamia e persino con qualche lode per i ragazzi di coach Crowley: sabato prossimo al Lanfranchi il confronto diretto con le Zebre appaiate a 19 punti deciderà chi eviterà il consueto ultimo posto per andare a farsi massacrare in Champions nella prossima stagione.

Tabellini e cronaca dal sito ufficiale di Benetton Rugby:

jpr

Treviso, 29 Aprile 2017 – 21° Turno Guinness Pro12

BENETTON RUGBY 14 MUNSTER RUGBY 34

Marcatori: 24’ meta Sweetnam, 31’ meta Zebo tr. Bleyendaal, 49’ meta Odiete tr. McKinley, 64’ meta Wootton, 67’ meta O’Donoghue tr. Bleyendaal, 71’ meta Sweetnam tr. Bleyendaal, 80’ meta Montauriol tr. Tebaldi.

Benetton Rugby: 15 David Odiete (59’ Andrea Pratichetti), 14 Angelo Esposito (57’ Giorgio Bronzini), 13 Tommaso Benvenuti, 12 Alberto Sgarbi, 11 Luca Sperandio, 10 Ian McKinley , 9 Edoardo Gori, 8 Robert Barbieri, 7 Abraham Steyn, 6 Francesco Minto (48’ Marco Lazzaroni), 5 Dean Budd (C), 4 Marco Fuser (48’ Jean-Francois Montauriol), 3 Simone Ferrari (57’ Tiziano Pasquali), 2 Luca Bigi (50’ Davide Giazzon), 1 Federico Zani (67’ Alberto Porolli)

Head Coach: Kieran Crowley

Munster: 15 Simon Zebo, 14 Darren Sweetnam, 13 Francis Saili, 12 Jaco Taute (44’ Ian Keatley), 11 Ronan O’Mahony (19’ Alex Wootton), 10 Tyler Bleyendaal (C), 9 Duncan Williams (71’ Angus Lloyd), 8 Jack O’Donoghue, 7 Conor Oliver, 6 Dave O’Callaghan (12’ CJ Stander) 5 Donnacha Ryan (42’ Fineen Wycherley), 4 Darren O’Shea, 3 Stephen Archer, 2 Rhys Marshall (68’ Kevin O’Byrne), 1 James Cronin.

Head Coach: Rassie Erasmus

E’ un Benetton Rugby che accolto da un caloroso pubblico a Monigo parte bene e che per i primi 20’ respinge senza troppe difficoltà gli attacchi irlandesi riuscendo a mostrare anche un bel gioco. Tutto ciò non basta perché al 25’ il Munster passa in vantaggio con l’ala Sweetnam che servito da un lungo passaggio schiaccia in meta portando i suoi in vantaggio. Passano pochi minuti e gli ospiti vanno nuovamente oltre la linea: questa volta con Zebo che trova il varco giusto tra le maglie biancoverdi. Bleyendaal riesce a centrare i pali, cosa che non era riuscito a fare nel primo tentativo. Prima dello scadere gli irlandesi riescono ad allungare dalla piazzola dopo la punizione concessagli dal direttore di gara Davies.

Nonostante un buon primo tempo i Leoni chiudono la prima frazione in svantaggio 0 a 15.

La ripresa comincia con Sperandio che viene fermato ad un metro dalla linea di meta, l’arbitro fischia tenuto. I Leoni sono comunque in un buon momento e la marcatura arriva pochi minuti dopo con Odiete che sfugge in velocità ad un paio di avversari e schiaccia in mezzo ai pali rendendo facile la trasformazione a McKinley. Purtroppo dal 64’ in avanti gli irlandesi cambiano passo realizzando le tre mete decisive con Wootton, O’Donoghue ed ancora Sweetnam. Allo scadere i Leoni accorciano le distanze con la marcatura di Montauriol e la seguente trasformazione di Tebaldi.

L’ultimo match casalingo della stagione termina 14 a 34 in favore del Munster.