Al via i playoff scudetto dell’Eccellenza

Definito il calendario delle semifinali e della finale scudetto

La F.I.R. ha reso noto il calendario degli incontri di semifinale che designeranno le finaliste che, sabato 27 maggio, si affronteranno per la conquista del titolo di campione d’Italia.

Normalmente il calendario, in passato, prevedeva al sabato l’incontro fra la prima e la quarta classificata e alla domenica quello fra la seconda e la terza. Quest’anno, per evitare la concomitanza fra la semifinale da giocarsi a Viadana fra Rugby Calvisano e Rugby Viadana ed il derby di Guinness Pro12 nella vicina Parma fra Zebre e Benetton (entrambi i match previsti per sabato 6 maggio) la Federazione ha proposto alle quattro società di Eccellenza l’inversione del primo turno, ricevendone unanime accettazione; rimane invariata la calendarizzazione del secondo turno.

E’ stato infine definito l’orario della Finale che sabato 27 maggio, in casa della finalista meglio classificata al termine della regular season, assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2016/2017: il calcio d’inizio del match scudetto è fissato alle ore 18.00.

Il calendario delle semifinali e della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza 2016/17 è aggiornato come segue:

Semifinali andata

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Padova – sabato 6 maggio, ore 18.00

Rugby Viadana 1970 v Patarò Calvisano – domenica 7 maggio, ore 16.00

Semifinali ritorno

Patarò Calvisano v Rugby Viadana 1970 – sabato 20 maggio, ore 16.00

Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo – domenica 21 maggio, ore 17.00

Finale

Vincente Semifinale 1 v Vincente Semifinale 2 – sabato 27 maggio, ore 18.00

jpr