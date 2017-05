Eccellenza, classifiche alla fine della fase a girone

Riproponiamo, alla fine della “stagione regolare”, alcune classifiche minori di Eccellenza. Sono calcolate da rugby.it, quindi non ufficiali.

A tre giornate dalla conclusione del campionato –mancano semifinali e finale- il piazzatore viadanese Brian Ormson appare già irraggiungibile in cima alla graduatoria dei marcatori, mentre per l’investitura a metaman è duello tra Minozzi e Brex. Come noto, le squadre ancora in corsa nei play-off sono Calvisano, Padova, Rovigo e Viadana.

1. Marcatori

Ormson (Via) 225 punti

Basson (Rov) 138

Gennari (Reg) 135

Ambrosini (San) 132

Novillo (Cal) 111

Mortali (Lyo) 111

Minozzi (Cal) 110

Azzolini (Ffo) 109

Menniti-Ipp. (Pad) 104

Nikora (Pad) 92

2. Metamen

Minozzi (Cal) 13 mete

Brex (Via) 13

Bruno (Cal) 10

Chillon (Rov) 7

Ragusi (Pad) 7

Toniolatti (Laz) 7

Susio (Cal) 7

Novillo (Cal) 6

Rossi (Pad) 6

Bauer (Sdo) 6

Bacchetti (Ffo) 6

Wilbore (Ffo) 6

3. Man of the match

Minozzi (Cal) 4 premi

Brex (Via) 4

Giammarioli (Cal) 3

Basson (Rov) 3

Ormson (Via) 3

4. Piazzatori

Nikora (Pad) 85 % di calci piazzati a segno

Basson (Rov) 83 %

Menniti Ipp. (Pad) 82 %

Mortali (Lyo) 80 %

Farolini (Reg) 80 %

Ambrosini (San) 80 %

5. Piazzati per squadra

Padova 81 %

Rovigo 77 %

Reggio 77 %

Lyons 77 %

Viadana 77 %

San Donà 76 %

Fiamme Oro 73 %

Lazio 67 %

Calvisano 62 %

Mogliano 61 %

TOTALE 73 %

6. Drop

Novillo (Cal) 3 drop

Gennari (Reg) 2

Basson (Rov) 2

Buscema (Ffo) 2

Almela (Mog) 2

7. Spettatori

Calvisano 1300 spettatori per partita

Reggio E. 1240

Padova 1200

Viadana 1050

Rovigo 1020

Piacenza 880

Lazio 800

Mogliano 740

Fiamme Oro 650

San Donà 450

TOTALE 930

8. A coppie

Lombardia (Calv+Viad) 126 punti

Veneto Sud (Pado+Rovi) 120

Veneto Nord (SanD+Mogl) 70

Lazio (FfO+Laz) 69

Emilia (Reg+Piac) 54

9. Classifica girone ritorno

Calvino 38 punti

Padova 31

Fiamme Oro 25

San Donà 25

Rovigo 22

Viadana 22

Mogliano 17

Reggio E. 14

Piacenza 13

Lazio 12

10. Differenza con la passata stagione

Reggio E +25 punti (rispetto a L’Aquila)

Calvisano +9

Petrarca +6

Lyons Piacenza +6

Fiamme Oro +3

Viadana +2

Lazio +1

San Donà -4

Rovigo -19

Mogliano -25