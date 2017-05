Eccellenza, qualche dato individuale a 80′ dalla fine

Quando manca una sola partita, la più importante, alla fine della stagione molte delle classifiche minori di Eccellenza sono già decise. Brian Ormson ha sicuramente vinto la classifica marcatori, poiché a Basson servirebbe un’impresa fantasmagorica (75 punti in una partita) per superarlo. Matteo Minozzi, la miglior sorpresa del torneo, ha matematicamente conquistato la classifica dei premi di uomo-partita e quasi certamente anche quella delle mete. Calvisano è la squadra con più spettatori (inaspettatamente più di Rovigo e Padova) e la finale del Pata Peroni ne aumenterà sicuramente la media. La classifica più incerta rimane così quella dei drop, con Basson e Novillo appaiati in testa e probabili protagonisti della finale di sabato prossimo; mette però un po’ di magone pensare che si possa vincere questa graduatoria con appena 3 drop a segno in ventuno partite, uno ogni tre mesi circa.

1. Marcatori

Ormson (Via) 243 punti

Basson (Rov) 169

Gennari (Reg) 135

Minozzi (Cal) 134

Ambrosini (San) 132

Novillo (Cal) 116

Mortali (Lyo) 111

Azzolini (Ffo) 109

Menniti-Ipp. (Pad) 107

Nikora (Pad) 97

2. Metamen

Minozzi (Cal) 15 mete

Brex (Via) 13

Bruno (Cal) 11

Susio (Cal) 8

Chillon (Rov) 7

Ragusi (Pad) 7

Toniolatti (Laz) 7

Novillo (Cal) 7

Rossi (Pad), Bauer (Sdo), Bacchetti (Ffo), Wilbore (Ffo), tecnica (Rov), Barion (Rov), Paz (Cal), De Santis (Cal), Giammarioli (Cal) 6 mete

3. Man of the match

Minozzi (Cal) 5 premi

Brex (Via) 4

Ormson (Via) 4

Giammarioli (Cal) 3

Basson (Rov) 3

…

4. Piazzatori (grazie al forumista Zoccoloduro per i dati corretti)

Farolini 88% (8/9)

Menniti 86% (38/44)

Ambrosini 80% (54/67)

Ormson 79% (85/107)

Nikora 79% (39/49)

Mortali 79% (39/49)

Gennari 76% (43/56)

Basson 75% (56/74)

Azzolini 75% (39/52)

Almela 75% (27/36)

5. Piazzati per squadra

Padova 81 %

Viadana 78 %

Reggio 77 %

Lyons 77 %

Rovigo 76 %

San Donà 76 %

Fiamme Oro 73 %

Lazio 67 %

Calvisano 62 %

Mogliano 61 %

TOTALE 73 %

6. Dropmen

Novillo (Cal) 3 drop a segno

Basson (Rov) 3

Gennari (Reg) 2

Buscema (Ffo) 2

Almela (Mog) 2

…

7. Mete tecniche

Rovigo 6

Calvisano 4

Padova 3

Mogliano 2

Reggio 2

Viadana 2

Piacenza 1

San Donà 1

Lazio 0

Fiamme Oro 0

8. Spettatori

Calvisano 1470 spettatori per partita

Padova 1360

Reggio E. 1240

Rovigo 1190

Viadana 1150

Piacenza 880

Lazio 800

Mogliano 740

Fiamme Oro 650

San Donà 450

TOTALE 1010

9. A coppie

Lombardia (Calv+Viad) 136 punti

Veneto Sud (Pado+Rovi) 129

Veneto Nord (SanD+Mogl) 70

Lazio (FfO+Laz) 69

Emilia (Reg+Piac) 54