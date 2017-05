Il programma del weekend

Questo fine-settimana (26-28 maggio) è caratterizzato dalle finali dei campionati nazionali: in Italia la finale di Eccellenza, in Inghilterra la finale di Premiership, in Romania la finale di SuperLiga, in Spagna la finale della Division de Honor, in Belgio la finale della Bofferding League e all’Aviva Stadium di Dublino la finale di Pro12. A Guastalla, nella campagna reggiana vicino al Po, si gioca anche la finale nazionale UISP, in contemporanea con quella FIR: di fronte una squadra milanese e una del lago di Garda (la Benacense, nella foto sopra dopo la vittoria in semi). Nel menù pure le semifinali di ritorno del campionato italiano femminile, i Barbarians a Twickenham e altro ancora… I link come al solito indicano possibili live stream

Mercoledì

coppa Africa regionale: Niger v Mali 5-18

Giovedì

finale campionato belga: Dendermonde v Soignies 19-16

Venerdì

09.30 SuperRugby [SkySport 3]

20.45 barrage Champions, Northampton v Stade Francais

Sabato

05.00 coppa d’Asia, Sud Corea v Hong Kong www.facebook.com/asia.rugby/

10.00 Amsterdam 7s, con l’Italia 7s

14.00 Rep.Ceca v Ungheria (qm) www.rugbyeurope.tv

15.00 Kenya v Germania http://zuku.co.ke/live

15.30 finale inglese, Wasps v Chief

17.15 SuperRugby [SkySport 3]

17.50 finale UISP, Stella Rossa Milano v Benacense

18.00 Calvisano v Rovigo www.therugbychannel.it o www.repubblica.it

18.00 finale spagnola, El Salvador v Vrac

19.15 world circuit femminile, Langford 7s www.facebook.com/worldrugby7s/

19.15 finale celtica, Munster v Scarlets [Eurosport 2]

20.30 coppa Sud America, Uruguay v Cile (qm)

22.00 coppa N.America, Messico v USA South http://mexrugby.com/website/

22.00 coppa Nord America, Trinidad&Tobago v Barbados

Domenica

02.00 coppa Sud America, Brasile v Paraguay

10.00 Amsterdam 7s, con l’Italia 7s

14.00 semifinale femminile, Frascati v Colorno

14.30 SuperRugby [SkySport 3]

15.30 semifinale femminile, Valsugana v Monza

16.00 Inghilterra v Barbarians

18.00 finale romena, Baia Mare v Timisoara www.rugbytv.ro

19.30 world circuit femminile, Langford 7s www.facebook.com/worldrugby7s/