Il programma del weekend 3-4 giugno

Finale femminile a Calvisano. Diretta web per Italia U20 e Italia 7s

Fine-settimana interessante (che novità) con tre nazionali azzurre in campo. Gli U20 capitanati da Riccioni iniziano il viaggio nei Mondiali Jr in Georgia affrontando l’Irlanda nella prima giornata e i Baby Blacks nella seconda, con possibile diretta streaming World Rugby per tutte le partite del torneo. La nazionale 7s capitanata da Ambrosini debutta negli Europei 7s a Mosca, prima tappa delle quattro previste: sabato gli azzurri giocano alle 10.30 (v Spagna), 13.30 (v Russia) e 16 (v Polonia), in diretta streaming. In campo anche l’Italia di league, attesa da un test match a Beirut. A Calvisano le “valsugirls” padovane e le “furie rosse” colornesi si affrontano nella finale scudetto femminile.

Oggi (mercoledì)

13.30 Irlanda v Italia U20 www.worldrugby.org/u20

Sabato

09.00 Euro 7s a Mosca con Italia 7s www.rugbyeurope.tv

09.35 NZ Barbarians v British & Irish Lions, tour

10.00 Hong Kong v Corea del Sud, coppa asiatica

19.00 Libano v Italia XIII

19.30 Valsugana v Colorno app.federugby.it

21.45 Cile v Argentina, coppa sudamericana

Domenica

09.00 Euro 7s a Mosca con Italia 7s www.rugbyeurope.tv

13.30 Nuova Zelanda v Italia U20 www.worldrugby.org/u20

20.45 Montpellier v Tolone, finale Top14