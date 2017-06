L’ennesima maledetta non-vittoria degli azzurri

Australia-Italia è l’esempio di tante cose, purtroppo, che ci riguardano.

Una partita dove tranquillamente potevamo vincere, con una buona Australia nel gioco alla mano ma tante nostre disattenzioni che ci costano, come nel più classico del copione tinto di azzurro, l’incontro e una storica vittoria.

Potevamo essere 10-0 al decimo minuto, ma una meta che pare regolare non viene data: questione di millimetri, forse il piede di Venditti era fuori, chi lo sa, a noi pareva di no. Fatto sta che dopo pochi secondi, la nostra mischia, totalmente dominante, viene penalizzata con un fallo indiretto per ingresso anticipato, tipologia di “fallo” che mai capiremo (per noi serve solo a “togliere le castagne dal fuoco” per evitare un ennesimo reset) ma vabbè, ci può stare, e dopo calcio veloce e nostra dormita difensiva pigliamo subito la meta loro.

Siamo molto imprecisi nei riposizionamenti, sui box kick saliamo pessimamente a pressare lasciando praterie e difese non schierate, alcuni giocatori mostrano ancora chiare lacune nel come andare a difendere, soprattutto in situazioni di inferiorità. Concediamo mete ma facciamo anche mete, giochiamo abbastanza bene in attacco, abbiamo una mischia sontuosa e la touche funziona.

Com’è, come non è al 73esimo siamo sotto solo di un punto. Loro pigliano un giallo per l’ennesimo fallo in chiusa. Qualsiasi altra squadra Tier 1 a quel punto, con mischia dominante, attende, mantiene la calma, aspetta con pazienza. Noi, ovviamente no. Battiamo la punizione, vinciamo la touche, facciamo un buon calcio per risalire e ai 10 loro inizia il solito valzer delle scemenze.

Primo inutilissimo fallo: Benvenuti non rilascia, palesemente. Avevamo già la linea risalita, stai calmo santo cielo, stai calmo, giochiamocela che prima o poi l’errore loro come nei 15 minuti precedenti arriva.

Fallo, punizione, risalita loro con touche ai 10 metri.

Ripartono, vanno a fasi in attacco e qui arriva il secondo inutilissimo, ancora più inutilissimo fallo. Steyn volontariamente calcia la palla in ruck ostacolando il mediano. Fallo, giallo (secondo giallo veramente sciocco del tour per lui, a livello tecnico dovremmo forse iniziare a fare qualche deduzione), tristissimo sipario che cala.

Se con la Scozia l’abbiamo persa e basta, con Fiji abbiamo perso regalando letteralmente una partita a pareggio acquisito. Con gli Aussie abbiamo badato a risolvergli i problemi.

Ebbene: no, non sono fiero di questa partita. Capitemi. Sono contento della prestazione ma non posso essere fiero di una squadra che ogni volta si suicida. Se mi battono ci sta, se mi suicido la “colpa” è mia.

Perdonate questo articolo e la sua profonda amarezza ma il vostro redattore è prima di tutto un tifoso, un innamorato di questo sport e della sua squadra, non è un giornalista neutro e neutrale. Dirà sempre Forza Azzurri, sosterrà sempre la squadra, ma purtroppo si inizia a sentire l’insostenibile peso delle tante, troppe non-vittorie.

Tabellini

Brisbane, Suncorp Stadium – sabato 24 giugno

Test match internazionale

Australia v Italia 40-27

Marcatori: p.t. 2′ cp. Allan (0-3); 14′ m. Naivalu tr. Foley (7-3); 17′ m. Folau tr. Foley (14-3); 27′ cp. Allan (14-6); 30′ m. Folau tr. Foley (21-6); 35′ m. Campagnaro tr. Allan (21-13); s.t. 4′ m. Naivalu tr. Foley (28-13); 23′ m. Padovani tr. Allan (28-20); 28′ m. Benvenuti tr. Allan (28-27); 38′ m. Foley tr. Foley (35-27); 40′ m. Hodge (40-27)

Australia: Folau; Haylett-Petty, Horne (25′ st. Cooper), Hunt, Naivalu (7′ st. Hodge); Foley, Genia (38′ st. Powell); Timani, Hoope, Hanigan; Coleman (21′ st. Carter), Arnold (28′ st. Dempsey); Alaalatoa (16′ st. Kept), Moore (cap, 10′ st. Polota-Nau), Sio (7′ st. Smith)

all. Cheika

Italia: Padovani; Esposito (11′ st. Benvenuti), Campagnaro, Boni (38′ st. Canna), Venditti; Allan (10′-19′ st. Canna), Tebaldi (20′ st. Gori); Van Schalkwyk, Mbandà (16′ st. Lazzaroni), Minto (cap); Budd, Fuser (25′ st. Steyn).; Ferrari (38′ st. Ceccarelli), Bigi (16′ st. Gega), Lovotti (23′ st. Zani)

all. O’Shea

arb. Carley (Inghilterra)

Cartellini: 33′ st. giallo Smith (Australia); 36′ st. giallo Steyn (Italia)

Calciatori: Allan (Italia) 5/5; Foley (Australia) 4/5

Nota: giornata di sole, temperatura mite. Esordio #AUSvITAin Nazionale per Marco Lazzaroni (Azzurro 674).

Foto: sito Fir.

