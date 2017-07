Ultimo weekend per gli Europei 7s

Italia in campo ad Exeter, San Marino gioca a Tallinn

Sabato e domenica si chiude la breve stagione del 7s europeo per nazionali con l’ultima tappa del Grand Prix (la categoria di vertice) e con la prima e unica tappa della Conference II (la quarta categoria, cioè la più bassa). L’Italia allenata da Vilk gioca a Exeter, in Gran Bretagna, e nella giornata inaugurale sfida Germania, Spagna e Inghilterra; l’obiettivo è superare in classifica generale i tedeschi per ottenere la qualificazione al torneo collaterale di Hong Kong del prossimo anno, torneo che a propria volta sarà qualificatorio per il circuito mondiale 2018/19. L’impresa però appare ardua, poiché i teutonici hanno dodici punti di vantaggio sugli azzurri e in ogni torneo di punti se ne possono conquistare al massimo venti; fondamentale sarà sconfiggere la Germania nella partita iniziale, per spingere i giallo-rosso-neri verso le semifinali di consolazione (9°-12° posto) che assegnano pochi punti.

San Marino, con una squadra costituita da atleti della serie C italiana, gioca invece a Tallinn, capitale estone, nella conference II. Girone difficile anche per i “titani” biancocelesti, che dovranno affrontare Estonia, Islanda e Finlandia; tutte squadre più quotate. La promozione sembra fuori dalla portata della piccola nazione romagnola; vincere una partita nell’arco dei due giorni sarebbe già una grande soddisfazione.

Tutti gli incontri di entrambi i tornei saranno in diretta su www.rugbyeurope.eu

I convocati

ITALIA – ALBANO Nicolo’ (Rugby Parabiago)

BRUNO Lorenzo Maria (Sitav Lyons Piacenza)

DI GIULIO Daniele (Patarò Calvisano)

FADALTI Niccolò (Petrarca Padova)

FALSAPERLA Matteo (Lafert San Donà)

FRANCESCATO Enrico (Petrarca Padova)

GALLIMBERTI Davide (Mogliano Rugby)

PALETTA Richard (Conad Reggio Emilia)

PRATICHETTI Andrea (Benetton Treviso, 4 caps)

ROSSI Simone (Petrarca Padova)

SALVETTI Jacopo (Petrarca Padova)

TROTTA Andrea (Petrarca Padova)

VIAN Gianmarco (Lafert San Donà)

ZINI Luca (Cus Genova)

SAN MARINO –

Orari di gioco (ora italiana)

Sabato

11.30 Estonia v San Marino

14.00 Germania v Italia

14.05 Islanda v San Marino

15.45 Finlandia v San Marino

16.45 Spagna v Italia

19.50 Inghilterra v Italia

Domenica

10.00 Conference II a Tallin: semifinali e finali

12.30 Grand Prix a Exeter: quarti, semifinali e finali

Il programma completo di Exeter, in ora inglese (ora italiana -1): http://exeterchiefs.co.uk/wp-content/uploads/MM-Exeter-Sevens-Schedule-2017-FINAL.pdf

Classifica Grand Prix

Foto in alto: da www.facebook.com/Federazione-rugby-san-marino-FSMR-346900845425175/