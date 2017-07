Wheelchair, beach e universitario: la settimana del rugby alternativo

In programma nei prossimi giorni un Mondiale a Tolosa e due Europei a Mosca e Milano

Con il rugby tradizionale sonnecchiante dopo una lunga e dura stagione il weekend centrale di luglio si illumina per l’arrivo dei grandi eventi internazionali di tre discipline alternative della palla ovale: il Wheelchair Rugby (si gioca in 4 contro 4), il Beach Rugby (5 contro 5) e il 7s Universitario (7 contro 7, naturalmente).

Nella Francia sud-occidentale sono in programma i Mondiali di wheelchair. Attenzione: wheelchair “league”, sport differente dal wheechair tradizionale giocato alle Paralimpiadi (ai rugbisti piace scindersi e creare regole alternative…). Il wheelchair league assomiglia molto più del wheelchair union al rugby classico: il pallone è ovale, in fondo al campo di gioco sono presenti i pali ad H ed è possibile cercare di mettere a segno punizioni e trasformazioni grazie a una apposita piazzola. Ai Mondiali partecipano sette nazioni, compresa l’Italia. Gli azzurri sono inseriti nel girone “minore” insieme a Scozia e Spagna; se giungeranno tra le prime due del proprio girone si qualificheranno per i quarti di finale, dove incontreranno la terza o la quarta del girone maggiore (Australia, Inghilterra, Francia, Galles).

Il calendario azzurro

Domani, 18 luglio: Italia-Spagna (partita fuori classifica)

Giovedì 20 luglio: Italia-Scozia

Sabato 22 luglio: Italia-Spagna

Martedì 25 luglio: eventuali quarti di finale

Mercoledì 26 luglio: eventuali semifinali

Venerdì 28 luglio: eventuale finale a Tolosa

Semifinali e finale saranno trasmesse in diretta youtube sul canale della federazione league francese.

Calendario: www.ffr13.fr/…/2017/07/rlwc-w-programme0707.jpg

A Mosca, nel grande complesso degli sport da spiaggia con tribune da tremila spettatori, va in scena l’edizione inaugurale degli Europei di Beach Rugby per squadre nazionali.

Non conosciamo ancora calendario e squadre partecipanti, ma si dovrebbe giocare sabato e domenica 22 e 23 luglio a partire dalle 10 di mattina ora italiana.

I convocati azzurri, tra i quali compare anche qualche giocatore di Eccellenza: Andrea Barbati (Frascati), Marco Bitetti (Capitolina), Edoardo Bonavolontà, Francesco Bonavolontà, Jacopo Giangrande, Valerio Lo Sasso, Yuma Santoro, Vincenzo Ventricelli e Lorenzo Vivaldi (Lazio), Stoian Cristian Nicolae (Nuova Rugby Roma), Alberto Dell’Antonio (Valsugana), Paolo Palandrani (Rubano). Allenatore: Enrico Gottardo.

Pagina fb dell’evento: www.facebook.com/events/1675814845766755/

Da venerdì a domenica lo stadio Giuriati di Milano ospita gli Europei 7s per Università. Sei atenei in gara in campo maschile (Milano, Tbilisi, Valencia, Kuban, Rennes, Coimbra) e quattro in campo femminile (Milano, Parigi, Tolosa, Barcellona); si gioca venerdì e sabato dalle 9, domenica dalle 10.30.

Calendario: http://rugby7s2017.eusa.eu/news-events?euc-rugby-7s..

Corriere della Sera: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_17/univ..