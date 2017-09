Europei 7s U18, ad Heidelberg e Vichy in campo azzurri e azzurre

Nei prossimi due weekend torna l’azzurro con i campionati europei 7s under 18, maschili e femminili. Gli azzurrini, diretti da Andy Vilk, giocano in questo fine-settimana ad Heidelberg, Germania; le ragazze, guidate da Di Giandomenico, saranno impegnate sabato e domenica 16-17 settembre a Vichy, Francia. Per entrambe le formazioni azzurre il grande traguardo è conquistare, per la prima volta, il podio; non sarà per nulla facile, poiché accanto alle migliori nazioni d’Europa partecipano ai due eventi anche le “ospiti speciali” USA e Canada. Nei sette precedenti tornei (quattro maschili e tre femminili) le nazionali FIR si sono sempre classificate tra le top ten.

La squadra maschile è da questa mattina in preparazione a Roma al Centro CONI; dopodomani Vilk comunicherà i nomi dei dodici atleti scelti per la trasferta tedesca.

Le precedenti edizioni

Il programma

Sabato 9 settembre, maschi

10.00 Italia-Inghilterra

13.40 Italia-Lituania

16.58 Italia-Spagna

Domenica 10, maschi

10.00 Quarti di finale

13.30 Semifinali

17.00 Finali

Sabato 16 settembre, femmine

Italia-Irlanda

Italia-Svezia

Italia-Francia

Domenica 17, femmine

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Tutte le partite dovrebbero essere trasmesse da www.rugbyeurope.tv

Azzurri/e

I 18+1 pre-convocati da Vilk

Carlo AMADEI (CALVISANO)

Giulio BERTACCHI (AMATORI PARMA)

Giacomo DA RE (BENETTON TREVISO)

Vittorio DOTTI (CUS MILANO)

Sabastiano FACCI (PETRARCA JUNIOR)

Mattia GIOVANNINI (VIADANA)

Tommaso JANNELLI (CUS MILANO)

Michael MBA (CASALE)

Nicolò MIGLIORINI (C.U.S. GENOVA)

Federico MORI (ETRUSCHI LIVORNO)

Gianmarco PIVA (PAESE)

Alberto RATCLIFFE (MONZA)

Stefano ROMANO (PRO RECCO)

Alberto ROSSI (VALSUGANA PADOVA)

Davide RUGGERI (COMO)

Jacopo TRULLA (VALSUGANA PADOVA)

Andrea TURCATO (VALSUGANA PADOVA)

Antony VIRZI CITTARRA (CUS CATANIA)

INVITATO: Ionut Darius COSTANTINESCU (FIAMME ORO)

Le 24 pre-convocate da Di Giandomenico

Rebecca BASCETTA (SYRAKO CLUB)

Veronica BERNARDI (ALPAGO)

Annaly BOSIA (INIZIATIVE – VILLORBA)

Carmen BOTTONE (VESUVIO)

Mayra BUCCIARELLI (FRASCATI UNION)

Eleonora CAPURRO (COGOLETO&PROV.OVEST)

Giulia CAVINA (COGOLETO&PROV.OVEST)

Micol CAVINA (COGOLETO&PROV.OVEST)

Rebecca CRIVELLARO (VILLORBA)

Beatrice DE SIATI (SAMBUCETO)

Laura FAROLFI LAUA (FORLI)

Jessica FERRARINI (ETRURIA PIOMBINO)

Emma FRANCHI (CUS PISA)

Martina GIAMPAGLIA (CUS MILANO)

Valeria LANCASTERI (SAMBUCETO)

Alessia MARGOTTI (CUS FERRARA)

Alice NATALE (CUS MILANO)

Laura PAGANINI (CUS MILANO)

Ilaria PIOLANTI (FORLI)

Alissa RANUCCINI (HIGHLANDERS FORMIGINE)

Daniela SILIPIGNI (NORRKOPINGS TROJAN, SVEZIA)

Deborah STOPPA (CUNEO PEDONA)

Arianna TOESCHI (BIELLA CLUB)

Michela VEZZOLI (MONZA)

…e la loro provenienza geografica