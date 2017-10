Finco Viadana va, lascialo andare… La classifica marcatori di Eccellenza

Al report sulla seconda giornata di Eccellenza aggiungiamo qualche graduatoria specifica. Ramiro Finco, estremo del Viadana e membro dei Pumas 7s, è il miglior marcatore dopo due turni, davanti a due azzurri (più o meno ex): James Ambrosini e David Odiete. Nella classifica man-of-the-match svetta un altro nome familiare: quello del veterano Andrea Bacchetti, ala delle Fiamme Oro con due premi in due giornate. Nella graduatoria del pubblico emerge come nella passata stagione Reggio Emilia, grazie anche all’adozione dello stadio Mirabello come nuovo campo di casa; una parolina inconsueta nel tabellino del Viadana (“700 spettatori reali“) fa però pensare che qualche dubbio sui dati sugli spettatori covi anche tra gli addetti ai lavori…

Ecco i migliori in ogni graduatoria

Marcatori

Finco (VIA) 29 punti

Ambrosini (SDO) 28

Odiete (ROV) 22

Gennari (REG) 21

Bruno (CAL) 15

Rizzi (PAD) 15

Van Zyl (SDO) 15

Ceballos (LAZ) 14

Mornas (MOG) 14

Mortali (CAL) 11

Newton (FIR) 11

Mete

Bruno (CAL) e Van Zyl (SDO) 3 mete

Paz (CAL), Tizzi (VIA), Denti Ant. (VIA), Caffini (FFO), Rossi (PAD), Bauer (SDO) 2 mete

Man of the match

Bacchetti (FFO) 2 premi

Calci fra i pali

Gennari (REG) 6/6 100 %

Rizzi (PAD) 6/6 100 %

Novillo (CAL) 3/3 100 %

Dal Zilio (CAL) 2/2 100 %

Basson (FIR) 2/2 100 %

Spettatori

Reggio Emilia 2200 spettatori di media

Mogliano 1500

Firenze 1450

Fiamme Oro 1400

Calvisano 1250

Rovigo 1200

Padova 1100

Viadana 750

San Donà 291

Lazio ancora nessuna partita casalinga