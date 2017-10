Weekend 14/16 ottobre, il programma

Con l’arrivo dell’autunno i weekend rugbistici diventano sempre più intensi e affollati; si può dire che proprio quando le marmotte iniziano ad andare in letargo il rugby si risveglia. Per cercare di districarci tra i mille eventi di questo fine-settimana abbiamo fatto un riassunto

Champions Cup

Sabato alle 18.30 Bath-Benetton, prima giornata di Champions. Il Bath è quinto in Premiership con quattro vittorie in sei giornate; it will be a hard day’s night per il Benetton, i trevigiani dovranno faticare come cani ma il risultato non è chiuso. Il match è seguito da Sky ma nel palinsesto italiano non ne compare al momento traccia.

Challenge Cup

Venerdì sera alle 20.00 Agen-Zebre, prima giornata di Challenge. L’Agen è tredicesimo in Top14 e ha perso fin qui sei partite su sette. Le Zebre possono puntare alla vittoria! Apparentemente nessuna diretta tv.

Continental Shield

Sabato quattro italiane in campo: alle 14 Timisoara-Petrarca; alle 15 Rovigo-Batumi, Heidelberg-Calvisano e Viadana-Lisbona.

Ne parliamo qui www.rugby.it/news/2017/10/10/sabato-inizia-lo-shield-europeo

Trofeo Eccellenza

Inizia anche questo trofeo erede della vecchia Coppa Italia, sempre alla ricerca di una identità e di un po’ di visibilità. Sabato alle 16: San Donà-Reggio Emilia, Lazio-Fiamme Oro. Riposano Mogliano e Firenze. Per questo torneo e per il Continental Shield speriamo in The Rugby Channel; al momento nessuna nuova.

Campionati italiani

Proseguono i tornei italiani. Domenica alle 15.30 (orario base) serie A, serie A femminile, serie B, serie C e serie C2.

Pacific Ocean Challenge

Ultima giornata di questo torneo World Rugby riservato alle nazionali “A” di sei paesi che si affacciano sull’Oceano Pacifico. Domenica, dalle 17: Samoa-Tonga, Usa-Canada e Uruguay-Argentina, quest’ultima partita decisiva per il titolo. Live www.worldrugby.org

Coppa Europa per nazioni

Sabato scatta anche questa lunga competizione, con tre partite nel nord. Alle 13 Finlandia-Norvegia, alle 15 Svezia-Ungheria, alle 16 Danimarca-Lussemburgo. Possibili live www.rugbyeurope.tv

Coppa Africa e Coppa Sud America

Altri due test match validi per i tornei continentali: sabato alle 22 Perù-Venezuela, domenica alle 14.30 Lesotho-Swaziland.

Mitre Cup

Sabato alle 8.30, dalla Nuova Zelanda, Manukau-Tasman in diretta su Sky Sport 2

Test minori

Segnaliamo Liechtenstein-Voralberg (Aut) sabato alle 15, con una ragazza italiana come mediano di mischia di riserva del Liechtenstein maschile! E British Army-Sud Africa, match femminile.

Asia 7s

A Colombo, isola di Sri Lanka, si gioca l’ultima tappa dei campionati asiatici 7s maschili e femminili. In palio non solo il titolo continentale ma soprattutto due posti nei mondiali maschili e due nei mondiali femminili del prossimo anno. Partite venerdì e sabato dalle 7.00 ora italiana, live Rugby Asia

Classifica maschile: Giappone 22, Corea Sud 20, Hong Kong 18, Cina 14, Sri Lanka 10, Filippine 6, Malesia 6, Taiwan 2.

Classifica femminile: Giappone 12, Cina 10, Kazakhstan 8, Hong Kong 7, Sri Lanka 5, Tailandia 4, Singapore 2, Corea Sud 1.

Centroamericani 7s

Sabato e domenica sono in programma anche i campionati femminili 7s centroamericani, con Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panama e Nicaragua.

Arbitri: una sola partita internazionale affidata a direttori di gara italiani. Mitrea (arbitro), Piardi, Boaretto (assistenti di linea) e Pennè (TMO) dirigono Harlequins-La Rochelle di Champions Cup, sabato pomeriggio