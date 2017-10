Weekend 20-22 ottobre, il programma/palinsesto

Sabato caldo con coppe europee, trofeo Eccellenza e Bledisloe Cup

Dopo le secche della scorsa settimana Benetton e Zebre affrontano in casa la seconda giornata delle coppe continentali, entrambe contro club delle zone medio-alte del Top 14: il Tolone di Bastareaud per Treviso in Champions, il Pau per le Zebre in Challenge. Diretta su Eurosport Player da Treviso, differita domenica sera per le Zebre (su TeleDucato e sportparma.com).

Nello Shield il programma offre due grandi derby italiani: Calvisano-Viadana e Padova-Rovigo. Per le dirette confidiamo strenuamente in Rugby Channel ma abbiamo imparato che l’EPCR difficilmente concede i diritti di ripresa alle web tv.

Seconda giornata pure per il Trofeo Eccellenza: sabato Fiamme Oro contro Firenze e Reggio contro Mogliano, riposano San Donà e Lazio.

Venerdì 20 ottobre 20.00 nona giornata Pro D2 Eurosport Player Sabato 21 06.00 prima semifinale Mitre Cup Sky Sport 2 08.30 seconda semifinale Mitre Cup Sky Sport 2 11.00 Australia-N. Zelanda Bledisloe Sky Sport 2 11.00 Krasny Yar-Edimburgo Challenge www.youtube.com 12.00 Ungheria-Lettonia C. Europa www.rugbyeurope.tv 13.00 Batumi-Heidelberg Shield Rugby TV Georgia 14.00 Glasgow-Leinster Champions Eurosport Player 14.00 Yenisei-Dragons Challenge www.youtube.com 14.30 Lesotho-Malawi C. Africa 15.00 ZEBRE -Pau Challenge 15.00 CALVISANO – VIADANA Shield ? 15.00 PETRARCA – ROVIGO Shield ? 15.00 Fiamme Oro-Firenze Trof.Eccel. ? 16.00 Lisbona-Timisoara Shield 16.00 Andorra-Israele C. Europa www.rugbyeurope.tv 16.00 Reggio-Mogliano Trof.Eccel. ? 16.15 BENETTON -Tolone Champions Eurosport Player 16.15 Clermont-Saints Champions Eurosport Player 18.00 Austria-Serbia C. Europa www.rugbyeurope.tv 18.30 Leicester-Castres Champions Eurosport Player 18.30 Munster-Racing Champions Eurosport Player 20.45 Saracens-Ospreys Champions Eurosport Player 20.45 StadeFranc.-Lond.Irish Challenge Eurosport Player 22.00 Colombia-Venezuela SudAmerica Domenica 22 14.00 Montpellier-Exeter Champions Eurosport Player 15.30 campionati italiani Serie A,B,C 16.15 La Rochelle-Ulster Champions Eurosport Player 18.30 Wasps-Harlequins Champions Eurosport Player

Arbitri

Mitrea (arbitro), Bottino, Liperini (assistenti) e Pennè (tmo) dirigono Saracens-Ospreys di Champions; Piardi (arbitro), Gnecchi e Bertelli (assistenti) seguono Lisbona-Timisoara di Shield.