Prima razione di spezzatino in Eccellenza: venete ok

San Donà scala, Rovigo si attesta, ed oggi il resto dell’Eccellenza

Nell’attesa della seconda razione (se lo spezzatino è buono io faccio sempre il bis…) ieri primo piatto di buon livello sui campi dell’eccellenza. Vincono le venete, ma anche le loro avversarie non demeritano e portano a casa il punto di consolazione.

Scala la classifica il sempre più convincente San Donà di Zane Ansell che al Giulio Onesti fatica un tempo contro la Lazio chiudendo sotto per 17-10. Ma nel secondo tempo il piede di Ambrosini ed il testone di Bauer (due mete) ribaltano la partita e danno la vittoria ai panociari per 20-27, con Ceballos che sui titoli di coda acchiappa il meritato bonus dalla piazzola. (Punti: Lazio 1, San Donà 4).

Vera battaglia al Battaglini, con il Rugby Viadana a tiro di sorpasso sino all’ultimo minuto e Rovigo che, di contro, rinuncia a cercare il bonus pur avendone la possibilità all’ultimo minuto per timore di perdere una vittoria troppo importante. Dopo un primo tempo giocato punto a punto (15-16) nella seconda frazione sale in cattedra la mischia dei Bersaglieri che indirizza il match dalla propria parte; giustamente l’ex di turno Brugnara guadagna il titolo di Mom in un confronto che si chiude 28-24 con buone note per entrambe le formazioni. (Punti: Rovigo 4, Viadana 1).

Oggi il resto del programma alle 15.00 col big-match Calvisano.Petrarca, Mogliano-Medicei e Reggio-Fiamme Oro. Per il momento la classifica è la seguente:

Calvisano* e Viadana 15, Padova*, San Donà* e Rovigo 13, Medicei* e Fiamme Oro* 5, Mogliano* e Lazio 2, Reggio* 0.

*: una partita in meno.

jpr