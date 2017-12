Gli appuntamenti dell’anno nuovo

A poche settimane da San Silvestro e Capodanno proponiamo una lista dei principali eventi nazionali e internazionali del nuovo anno: il Torneo delle Sei Nazioni in tutte le sue forme (maschi, U20, femmine), i Mondiali 7s e i test autunnali degli azzurri contro Georgia e All Blacks saranno forse gli eventi clou, anche se naturalmente ognuno di noi ha i propri tornei preferiti e i propri appuntamenti più attesi. Riusciranno Zebre e Benetton a qualificarsi per i quarti di Celtic? Chi la spunterà tra Calvisano, Padova e Rovigo per lo scudetto? Come finirà la sfida tra azzurri e georgiani? Questi e duemila altri i punti di domanda di un anno che deve ancora nascere. Cliccando sui nomi evidenziati si accede ai siti web di riferimento

GENNAIO, NEL CUORE DELLE COPPE EUROPEE

12-14 Champions e Challenge Cup: quinto turno. Continental Shield: quarti

13-14 Snow Rugby a Tarvisio

19-21 Champions e Challenge: sesto turno. Shield: quarti

26-27 World 7s circuit femminile, Sydney

27-28 World 7s circuit, Sydney

27 (e 3 febbraio) Canada-Uruguay (qualificazione mondiale)

FEBBRAIO: INIZIA IL SEI NAZIONI

3-4 World 7s circuit, Hamilton

4 Sei Nazioni (m, U20, f): prima giornata, Italia-Inghilterra

10 Sei Nazioni, seconda giornata: Irlanda-Italia

10 (->18 marzo) Coppa Europa per Nazioni

10 (->10 marzo) Americas Championship

17 prima giornata Super Rugby

23 Sei Nazioni, terza giornata: Francia-Italia

24 (-> 4 marzo) Europei Femminili (senza l’Italia)

MARZO: IL GRANDE 6N E IL PICCOLO TROFEO ECCELLENZA

2-4 World 7s circuit, Las Vegas

11 Sei Nazioni, quarta giornata: Galles-Italia

10-11 World 7s circuit, Vancouver

17 Sei Nazioni, ultima giornata: Italia-Scozia

18 finale Anglo-Welsh Cup

31 finale Trofeo Eccellenza

APRILE: DUELLO ITALIANO IN CELTIC

6-8 World 7s circuit, Hong Kong

13-15 Commonwealth Games (7s)

21-22 World 7s circuit femminile, Kitakyashu

28 Benetton v Zebre, ultima giornata di Celtic

28-29 World 7s circuit, Singapore

28-29 Euro 7s U18 femminile

28 aprile-5 maggio Semifinali Eccellenza

Aprile-Giugno: Coppa d’Asia (qualificazioni mondiali)

MAGGIO, IL GRAN MESE DELLE FINALI PER CLUB

5-6 Euro 7s U18

11 finale Continental Shield a Bilbao

11 finale Challenge Cup a Bilbao

12 finale Champions Cup a Bilbao

12-13 World 7s circuit femminile, Langford

19-20 Euro 7s GP, Mosca

19 finale Eccellenza

20 finale campionato italiano U16

26 finale Premiership

26 finale Celtic League

27 finale serie A

30 (-> 17 giugno) Coppa del Mondo U20 in Occitania (Fra)

GIUGNO: AZZURRI SUL PACIFICO

2 finale Top 14

2 finale Serie A femminile

2-3 finale Coppa Italia femminile

2-3 World 7s circuit, Londra

8-9 World 7s circuit femminile, Parigi

9 finale campionato italiano U18

9-10 World 7s circuit, Parigi

?-? Nations Cup in Uruguay (con l’Italia Emergenti?)

9-23 Tour estivo degli azzurri in Giappone e Pacifico

15-16? Roma 7s

?-? spareggio qualificazioni mondiali (Samoa v Europa 2)

16 (->18 agosto) Coppa d’Africa (qualif. mondiali, la vincitrice nel girone dell’Italia)

30-1 Euro 7s GP, Francia

30-1 Euro 7s GP femminile, Francia

LUGLIO, SPAZIO A SEVENS E TOUCH

7-8 Euro 7s GP, Exeter

12-14 World Cup 7s Universitaria in Namibia

18-21 Europei Touch a Nottingham

20-22 Mondiali 7s a San Francisco

21-22 Beach Rugby a Lignano Sabbiadoro

AGOSTO: AZZURRINI AI MONDIALI

4 finale del Super Rugby

5-10 Mondiali Wheelchair a Sydney

9-13 Europei Beach a Mosca

18 (->29 settembre) The Championship

SETTEMBRE: SI CHIUDONO GLI EUROPEI SEVENS

1-2 Euro 7s GP femminile, Kazan

8-9 Euro 7s GP, Lodz



OTTOBRE: COMINCIA LA NUOVA STAGIONE

? Inizio campionato di Eccellenza ’18/19

6-18 Giochi Olimpici Giovanili a Buenos Aires (7s)

?-? Europei B di wheelchair rugby (con l’Italia)

NOVEMBRE: LELOS E ALL BLACKS IN ARRIVO!

3-24 Test autunnali (azzurri contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda?)

3-10 World Cup Classic alle Bermuda (con l’Italia Classic)

?-? Qualificazioni Coppa del Mondo, torneo di ripescaggio (chi vince, nel girone dell’Italia)

DICEMBRE: CELTIC, COPPE ED ECCELLENZA

1-24 proseguono le competizioni per club: Pro 14, Champions Cup, Challenge Cup, Continental Shield, Eccellenza…

25 Natale