Un sabato di coppe

In questo fine-settimana torna il programma delle coppe, con la terza giornata. Dieci le squadre italiane in campo: Treviso in Champions, le Zebre in Challenge, i migliori quattro club di Eccellenza nel Continental Shield e altri quattro nel Trofeo Eccellenza. Tutte le partite sono concentrate nel primo pomeriggio di sabato. Dirette tv o streaming? Al momento è confermata solo Scarlets-Benetton su Eurosport Player (tv a pagamento), anche se i Timisoara Saracens stanno provando ad allestire un live facebook per il match con Calvisano mentre BBC Radio Glouchestershire trasmetterà la radiocronaca delle Zebre, in inglese, e una radio tedesca (meinsportradio.de) quella del Petrarca, in tedesco.

Il programma delle partite è particolarmente interessante poiché tutte le sei squadre italiane impegnate contro club stranieri hanno almeno qualche chance di vittoria: se il compito del Benetton a Llanelli appare molto difficile, le Zebre affrontano il Glo’ster contando sul morale alto e sul piccolo vantaggio del campo di casa; nello shield Calvisano mira a un non facile successo esterno contro Timisoara, Padova parte leggermente favorita sul campo di Heidelberg (previsti 2° e forse neve, domenica scorsa il campo della cittadina tedesca appariva come nella foto sopra) e Viadana è atteso da una dura sfida allo Zaffanella con il Batumi; a Rovigo tocca l’incombenza meno gravosa, in casa contro Lisbona. Per tutte l’imperativo è vincere, condizione necessaria per continuare a sperare nella qualificazione ai rispettivi play-off.

Programma di sabato 9/12/17, in ora italiana

13.00 Timisoara Saracens v Patarò Calvisano

14.00 Llanelli Scarlets v Benetton Treviso

14.00 Mogliano v San Donà

14.30 Zebre v Gloucester

14.30 Heidelberger RK v Petrarca Padova

15.00 Viadana v Batumi

15.00 Rovigo v Cdu Lisbona

15.00 Medicei Firenze v Lazio

Le classifiche

Champions Cup

Pool cinque: Bath 8 punti, Tolone 8, Scarlets 2, TREVISO 1

Challenge Cup

Pool tre: Pau 9, Gloucester 6, Agen 5, ZEBRE 1

Continental Shield

Pool A: Timisoara 9, ROVIGO 6, Heidelberg 4, VIADANA 1

Pool B: Batumi 7, CALVISANO 6, PETRARCA 5, Lisbona 4

Trofeo Eccellenza

Girone uno: Reggio Emilia 5, San Donà 4, Mogliano 1

Girone due: Fiamme Oro 9, Lazio 1, Firenze 0