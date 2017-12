Giornata di coppe: risultati, tabellini e classifiche

Spettacolari ma amare sconfitte per Treviso e Zebre; in Continental Shield vittorie per Viadana e Rovigo

Sabato scoppiettante per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee: Benetton e Zebre hanno gustato per molti minuti la speranza di conquistare prestigiosi successi contro Scarlets e Gloucester prima di finire rimontati dalla franchigia gallese e dal club inglese. Nonostante le sconfitte si sono notati ulteriori segnali di progresso nel gioco delle due celtiche italiane. Entrambe hanno ottenuto due punti in classifica, ma la qualificazione ai quarti di Champions e Challenge appare ora irraggiungibile.

Nel Continental Shield strepitosa (e -a un certo punto del match- del tutto insperata) vittoria del Viadana, capace di rimontare i georgiani del Batumi da 5-24 a 29-27, con una meta all’ultima azione. Rovigo segna sei mete ai portoghesi del Cdul, Padova perde un po’ a sorpresa sotto il nevischio di Heidelberg, Calvisano cade lottando sotto una fitta nevicata a Timisoara. A una giornata dalla fine della fase a gironi tutte le quattro italiane impegnate nello Shield hanno ancora speranze di qualificazione ai play-off; gli ultimi ottanta minuti di gioco saranno decisivi.

Champions Cup

LLANELLI SCARLETS v BENETTON TREVISO 33-28

Marcatori: 2’ meta G.Davies tr. Halfapenny, 6’ meta G.Davies tr. Halfapenny, 13’ meta Barbieri tr. Allan, 27’ meta Beirne tr. Halfpenny, 35’ meta Hayward tr. Allan, 55’ meta Esposito tr. Allan, 70’ meta Ruzza tr. Allan, 75’ meta Evans tr. Patchell, 78’ meta Asquith.

Scarlets: Halfpenny (63’ Prydie); McNicholl, Asquith, Parkes, Evans; Patchell, G.Davies (59’ A.Davies); Barclay (65’ Macleod), J.Davies, Beirne; Bulbring, Cummins (54’ Rawlins); Kruger, Owens (C) (71’ T.Davies,), W.Jones (59’ R.Evans). N.e.: Gardiner, Hughes. Head coach: W.Piva.

Benetton Treviso: Hayward; Esposito, Benvenuti, Sgarbi (C) (74’ Morisi), Ioane; Allan (74’ McKinley), Bronzini (40’ Tebaldi); Barbieri (71’ Fuser), Negri (54’ Douglas), Minto; Ruzza, Lazzaroni; Pasquali (43’ De Marchi) (60’ Pasquali), Faiva (51’ Bigi), Quaglio (40’ Zani). Head Coach: K.Crowley.

Note: 25’ rosso a Minto, 63’ giallo a J.Davies.

Challenge Cup

Parma, Stadio Lanfranchi

ZEBRE v GLOUCESTER 26-33 (p.t. 19-14)

Marcatori: 10‘ m Meyer tr Canna (7-0); 17‘ m Giammarioli tr Canna (14-0); 26‘ m Ackermann tr Williams (14-7); 37‘ m Thorley tr Williams (14-14); 40‘ m Boni (19-14); 44‘ m Thorley tr Williams (19-21); 50‘ m Williams tr Williams (19-28); 68‘ m Hibbard (19-33); 70‘ m Gaffney tr Palazzani (26-33).

Zebre Rugby: Minozzi, Gaffney, Bellini, Boni, Venditti, Canna (56‘ Bordoli), Violi (56′ Palazzani); Giammarioli, Meyer (50’ Sarto), Mbandà, Biagi (cap), Sisi (51’ Krumov), Chistolini (54‘ Bello), Fabiani (56‘ Luus), Lovotti (54‘ Ah-Nau). N.e.: Pratichetti. All.: Bradley.

Gloucester: Hudson (34’ Thorley), Sharples (79’ Heinz), Symons (62’ Twelvetrees), Atkinson, Purdy, Williams, Vellacott; Ackermann, (62’ Ludlow), Polledri (54’ Ludlow, 59’ Polledri), Clarke, Galarza (62’ Thrush), Savage (cap), Afoa (69’ Orr), Hibbard (72’ Walker), McAllister (65’ Hohneck) All.: Ackermann.

Arbitro: Adamson (Scottish Rugby Union)

Calciatori: Canna (Zebre) 2/3, Palazzani (Zebre) 1/1 Williams (Gloucester) 4/5

Cartellini: 55’ giallo a Bellini (Zebre Rugby)

Man of the match: Polledri (Gloucester)

Note: spettatori 2500 circa.

Continental Shield

Timisoara, “Dan Paltinisanu” Stadium

TIMISOARA SARACENS v PATARO’ CALVISANO 15-13 (3-10)

Marcatori: p.t. 1’ cp Novillo (0-3), 13’ cp Umaga (3-3), 24’ M Rimpelli tr Novillo (3-10). S.t. 8’ M Umaga tr Umaga (10-10), 19’ M Tangimana (15-10), 26’ cp Novillo (15-13).

Timisoara Saracens: Simionescu; Zaharia (67’ Helu), Manumua (49’ , Umaga, Tangimana; Rose, Seniloli (41’ Luiters); Stewart, Rus (75’Ianus), Doyle (50’ Sabau); Drenceanu (c), Poparlan (70’ Morrison); Pungea (71’Doge), Radoi (60’ Doyle), Badiu (71’Maris).

Patarò Calvisano: Chiesa; Bruno (49’ Susio), Paz, Lucchin, De Santis; Novillo (67’ Mortali), Semenzato (67’ Casilio); Tuivaiti (67’ Casolari), Zdrilich, Archetti; D’Onofrio (61’ Zanetti), Cavalieri; Biancotti (59’ Leso), Morelli (C) (67’ Giovanchelli), Rimpelli (59’ Fischetti).

Arbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Cartellini: 49’ giallo Radoi, 49’ giallo Paz, [60′ rosso a Tangimana?]

Calciatori: Umaga (Timisoara) 2/5 ; Novillo (Calvisano) 3/4

HEIDELBERGER RK – PETRARCA 19-15 (13-5)

Marcatori: pt: 9’ m. Schroder tr. Parkinson, 15’ cp Parkinson, 31’ m. Vannozzi, 40’ cp Parkinson; st: 8’ cp Parkinson, 11’ m. Lamaro tr. Rizzi, 15’ cp Parkinson, 29’ cp Menniti-Ippolito.

Heidelberger Ruder Klub: Coetzee; Liebig (26’ pt Klewinghaus), Cameron Dow, Parkinson, Mathurin; Schulte, Armstrong; Schramm (26’ st Els), Henn, Otto; Ferreira, Poppmeier; Fuchsel (32’ st Dickinson), Barber, Schroder. A disp.: Fairhurst, Schmidt, Vollekemper, O’Grady, Lammers. All.: K.Potgeiter.

Petrarca Padova: Riera; Fadalti (3′-9′ st Marchetto; 28′ st Bettin), Favaro (20’ st Menniti-Ippolito), Benettin, Rossi; Rizzi, Sua; Trotta, Nostran (12’ st Saccardo), Lamaro; Cannone, Gerosa (29′ st Salvetti; 31′ st Gerosa); Vannozzi (20′ st Acosta), Santamaria (29’ st Marchetto), Scarsini (14’ st Borean). N.e.: Francescato. All.: Marcato/Allori.

Arbitro: Piardi di Brescia

Note: spettatori 600; terreno sintetico leggermente imbiancato. Cartellini gialli: 20’ pt Schramm, 39’ pt Santamaria, 27’ st Otto. Calciatori: Parkinson 15 punti, Rizzi 2 punti, Menniti-Ippolito 3 punti.

Viadana, stadio “Luigi Zaffanella”

VIADANA v BATUMI 31-27

Marcatori: 5’ m Donadze tr Kobaydze (0-7), 13’ m Bujiashvili tr Kobaydze (0-14), 20’ m Caila (5-14), 30’ meta tecnica Batumi (5-21), 40’ cp Kobaydze (5-24), 42’ cp Kobaydze (5-27), 50’ m Bacchi (10-27), 57’ m O’Keeffe tr Biondelli (17-27), 67’ m O’Keeffe tr Biondelli (24-27), 87’ meta tecnica Viadana (31-27)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini”

FEMI-CZ ROVIGO v CDU LISBONA 45-7 (31-7)

Marcatori: p.t. 5’ m. Momberg tr. Mantelli (7-0), 9’ m. Biffi tr. Mantelli (14-0), 14’ m. Lubian tr. Mantelli (21-0), 21’ m. tecnica (21-7), 31’ m. Cioffi tr. Mantelli (28-7), 40’ c.p. Mantelli (31-7); s.t. 58’ m. tecnica (38-7), 81’ m. Cioffi tr. Odiete (45-7)

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Biffi, Majstorovic, Van Niekerk (46’ Davies), Cioffi; Mantelli (58’ Robertson-Weepu), Chillon (58’ Loro); Ferro (cap.) (81’ D’Amico), Lubian, De Marchi (51’ Venco), Parker (44’ Boggiani), Ortis; D’Amico (33’ Pavesi), Momberg (51’ Cadorini), Brugnara (33’ Muccignat). All.: McDonnell, Casellato.

CDU Lisbona: Noronha; Appleton F., Martson (49’ Riberiro), Appleton T. (76’ Cardoso), Foro (58’ Bernardo); Nuncio, Belo (71’ Bastos); Simoes (66’ Batista), Villax, Lino (cap.), McSullea, Toorn (56’ Sousa), Almeida (76’ Vilaca), Foro, Mussolo (56’ Madaleno). All.: Farrer.

Arbitro: Blain (Scozia)

Cartellini: 21’ giallo a Parker (Rovigo), 73’ giallo a Pavesi (Rovigo)

Calciatori: Mantelli (Rovigo) 5/5; Odiete (Rovigo) 1/1

Note: spettatori circa 800.

Man of the Match: De Marchi (Rovigo)

Trofeo Eccellenza

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia”

MOGLIANO v SAN DONA’ 13 – 27 (6-22)

Marcatori: pt. 6′ m Falsaperla (0-5); 9’ cp Giabardo A. (3-5); 15′ cp Giabardo A. (6-5); 22′ m Dal Sie tr. Reeves (6-12); 29′ m Pratichetti (6-17); 40′ m Vian Gm. (6-22); st. 15′ m Carraretto tr, Giabardo G. (13-22); 24′ m Rorato (13-27)

Mogliano: D’Anna; Masato, Visentin M., Da Re (71′ Giabardo A.), De Masi (18′ Zanchi); Giabardo A. (47′ Giabardo G.), Endrizzi (Cap.) (51′ Fabi); Halvorsen (77′ Baldino), Carraretto (73′ Nicotera), Baldino (56′ Finotto); Flammini, Padrò (v.Cap.) (34′ Maso); Bigoni (41′ Stefani), Nicotera (59′ Giazzon), Vento (66′ st. Ceccato). All.: Dalla Nora

Lafert San Donà: Van Zyl; Pratichetti, Schiabel, Bertetti(74′ Rigo), Falsaperla (67′ Biasuzzi); Reeves, Rorato; Derbyshire (51′ Catelan), Vian Gianmarco (40′ Bacchin), Giusti; Van Vuren, Erasmus; Zanusso(73′ Pasqual), Dal Sie (66′ Vian Gl.), Ceccato (56′ Ros). All.: Z.Ansell

Arb. Vedovelli (Sondrio)

Cartellini: 54′ giallo Schiabel;

Calciatori: Giabardo A. 2/3; Giabardo G. 1/1(Mogliano); Reeves 1/5 (San Donà)

Note: circa 400 spettatori.

Man of the match: Vian Gianmarco (San Donà)

Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani”

MEDICEI FIRENZE v LAZIO 27 – 24 (10-0)

Marcatori: p.t. 7’ cp Newton (3-0); 15’ m Morsellino tr Newton (10-0); s.t. 6’ m Pagotto (10-5); 55’ m Corbetta tr Newton (17-5); 61’ m Antl tr Ceballos (17-12); 68’ cp Newton 20-12; 71’ m Antl tr Ceballos (20-19); 77’ m Montivero tr Newton (27-19); 80’ m Freytes (27-24).

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Citi, Rodwell (63’ McCann), Mattoccia, Morsellino; Newton, Esteki (55’ Taddei); Bottacci, Chianucci (56’ Boccardo), Cosi (cap.); Brancoli, Savia; Battisti (43’ Montivero), Corbetta (78’ Baruffaldi), Zileri (43’ Cesareo). All. Presutti, Basson

S.S Lazio: Antl; Di Giulio, Vella, Lo Sasso, Guardiano (75’ Bonavolontà F.); Ceballos, Bonavolontà D (60’ Giangrande). (cap.); Cicchinelli, Pagotto, Freytes; Pierini, Riedi (33’ Romagnoli); Forgini (70’ Amendola), Corcos (41’ Cugini), Di Roberto (70’ Gloriani). All. Montella

Arbitro: Gnecchi (Brescia)

Cartellini: 54’ giallo a Di Roberto (Lazio); 64’ rosso a Cicchinelli (Lazio), 64’ giallo a Montivero (Medicei)

Calciatori: Newton (Medicei) 5/5; Ceballos (Lazio) 2/4;

Note: spettatori 300.

Man of the Match: Mattoccia (Medicei)

Classifiche

Champions Cup

Pool cinque: Tolone 12 punti, Bath 9, Scarlets 7, TREVISO 3

Challenge Cup

Pool tre: Pau 14, Gloucester 11, Agen 5, ZEBRE 3

Continental Shield

Pool A: Timisoara 13, ROVIGO 11, Heidelberg 8, VIADANA 6

Pool B: Batumi 8, CALVISANO 7, PETRARCA 6, Lisbona 4

Trofeo Eccellenza

Girone uno: San Donà 9, Reggio Emilia 5, Mogliano 1

Girone due: Fiamme Oro 9, Firenze 4, Lazio 3

Prossimo turno (sabato 16 dicembre)

Champions Cup: Benetton Treviso v Scarlets

Challenge Cup: Gloucester v Zebre

Continental Shield: Calvisano v Rovigo, Padova v Viadana

Trofeo Eccellenza: Fiamme Oro v Lazio, Conad Reggio v San Donà

(gorgo)