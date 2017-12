Sabato la quarta giornata di coppe, arrivano le prime sentenze

Treviso e Zebre provano a rimanere aggrappate alla speranza dei quarti di finale. In Continental Shield turno decisivo per il passaggio ai play-off. Il Trofeo Eccellenza può indicare la prima finalista

Quarto turno di coppe con dieci squadre italiane impegnate sabato tra Champions, Challenge, Shield e Trofeo Eccellenza. L’unica partita delle nostre squadre trasmessa live dovrebbe essere quella del Benetton contro gli Scarlets, alle 14 su Eurosport Player (pay-tv senza commento audio). Il match delle Zebre a Glouchester sarà in radiocronaca BBC Radio Glouchestershire, ma usualmente i programmi BBC non sono accessibili all’esterno della Gran Bretagna.

Sarà una giornata di sentenze e di tentativi di evitarle. In Champions e Challenge il Treviso e le Zebre sono costrette a vincere per non dire addio ai quarti di finale con due giornate di anticipo. Nel Continental Shield è in programma l’ultimo turno della fase a gironi e tutti i quattro club italiani sono ancora in lotta per la qualificazione ai quarti; i due “derby” Calvisano-Rovigo e Padova-Viadana saranno determinanti, con le classifiche ancora aperte a molte soluzioni.

Nel Trofeo Eccellenza il San Donà e le Fiamme Oro possono conquistare o ipotecare la finale con due giornate di anticipo, vincendo a Reggio Emilia e contro la Lazio.

Oltre al match di Treviso, Eurosport Player trasmetterà in diretta tutte le altre partite di Champions e due match di Challenge (Pau-Agen e Blues-Sharks), nonché il consueto campionato francese Pro D2.

Sabato 16 dicembre

14.00 Treviso v Scarlets (Champions Cup) [Eurosport Player]

14.30 Conad Reggio v San Donà (Trofeo Eccellenza)

15.00 Calvisano v Rovigo (Continental Shield)

15.00 Padova v Viadana (Continental Shield)

15.00 Fiamme Oro v Lazio (Trofeo Eccellenza)

16.00 Gloucester v Zebre (Challenge Cup)

Classifiche

Champions Cup

Pool cinque: Tolone 12 punti, Bath 9, Scarlets 7, TREVISO 3

Challenge Cup

Pool tre: Pau 14, Gloucester 11, Agen 5, ZEBRE 3

Continental Shield

Pool A: Timisoara 13, ROVIGO 11, Heidelberg 8, VIADANA 6

Pool B: Batumi 8, CALVISANO 7, PETRARCA 6, Lisbona 4

Trofeo Eccellenza

Girone uno: San Donà 9, Reggio Emilia 5, Mogliano 1

Girone due: Fiamme Oro 9, Firenze 4, Lazio 3

(Mogliano e Firenze riposano in questa giornata)

Foto in alto da www.facebook.com/Zebrugby

(Gorgo)