Continental Shield: solo Calvisano ai quarti. Out Rovigo, Padova e Viadana

Il Patarò supera largamente Rovigo e il Petrarca travolge Viadana, ma passano solo i bresciani. Qualificate anche Timisoara, Batumi e Heidelberg

Nel sabato dei rovesci di Benetton e Zebre in Champions e Challenge anche le squadre italiane impegnate nella terza coppa europea escono complessivamente deluse dai campi di gioco. Sola luminosa eccezione Calvisano, che ha travolto Rovigo 34-0 ed è l’unica delle nostre squadre a qualificarsi per i play-off; i rodigini, ritrovatisi di colpo con una mischia molto meno dominante rispetto alla sfida di campionato con i bresciani, hanno appreso a fine pomeriggio di esser stati superati in classifica dai tedeschi dell’HRK e vedono così chiudersi per questa stagione l’avventura in Europa. “Forse siamo stati un po’ arroganti -ha dichiarato poco dopo la fine della partita il capitano rossoblù Jacques Momberg al proprio ufficio stampa- forti della vittoria al Battaglini siamo venuti qui oggi pensando di essere superiori, soprattutto in mischia, ma abbiamo sbagliato. Complimenti al Calvisano. Ora dobbiamo concentrarci di più e lavorare per il derby di sabato prossimo”.

Il Petrarca ha sconfitto Viadana 41-7, con una partita spettacolare che ha visto brillare per l’ennesima volta il talento in campo aperto di Simone Rossi (due mete, come Acosta), ma la squadra del giovane allenatore Marcato si ritrova out dai quarti di finale per un solo punto di distacco dalle prime due del girone. Nelle ultime due stagioni i Tutti Neri hanno vinto sei partite su otto in Europa ma hanno mancato i play-off in entrambe le annate, anche per poca fortuna. Fuori dai quarti pure Viadana, che in questo Shield ha vinto una sola partita e al quale non sarebbe bastata oggi neppure una vittoria con bonus. Nel primo incontro della giornata, giocato alla nostra ora di pranzo, il successo di misura del Batumi sul Timisoara aveva già donato il passaggio del turno sia ai georgiani sia ai romeni.

Continental Shield, risultati IV giornata

Batumi v Timisoara 20-17

Calvisano v Rovigo 34-0

Padova v Viadana 41-7

Lisbona v Heidelberg 7-38

(entrambe sconfitte in Challenge Cup le due squadre russe, che in marzo rientreranno in Continental Shield al momento delle semifinali: l’Enisei 27-36 a Bordeaux, il Krasny Yar 0-78 a Edimburgo)

Classifica finale della fase a gironi

Pool A: Timisoara 14, Heidelberg 13, Rovigo 11, Viadana 6

Pool B: Calvisano 12, Batumi 12, Petrarca 11, Lisbona 4

Marcatori

Menniti-Ippolito (Petrarca) 43 punti

Kobakhidze (Batumi) 32

Novillo (Calvisano) 29…

Quarti di finale (andata e ritorno: 13 e 20 gennaio)

Timisoara (Rom) v Batumi (Geo)

Calvisano v Heidelberg (Ger)

Semifinali (andata e ritorno: 31 marzo e 14 aprile?)

Vincente primo quarto v vincente secondo quarto

Enisei (Rus) v Krasny Yar (Rus)

Finale

11 maggio a Bilbao o Getxo (Spagna)

(Gorgo)