Eccellenza, classifica marcatori a metà campionato

Ambrosini, Paz e il pubblico del Battaglini sono i re d’inverno

Dopo il riassunto della nona giornata, dopo gli ultimi scappellotti del 2017 e dopo il pagellone del girone di andata, pubblichiamo le classifiche di metà stagione relative ai marcatori e ad altri dati minori del torneo di Eccellenza. Le cifre sono conteggiate da noi, quindi non ufficiali.

MARCATORI

James Ambrosini, mediano del San Donà ex azzurro, è stato il giocatore più prolifico nelle prime nove giornate; appena ottantasei punti per lui però, una cifra modesta rispetto ai tempi nei quali dominavano “mitragliatori” come Dominguez, Wakarua o Basson. Il record a fine stagione nel campionato a dieci squadre è 323 punti, segnati da Simon Mason nel 2002.

Ambrosini (San Donà) 86 punti

Roden (Fiamme Oro) 79

Gennari (Conad Reggio) 77

Novillo (Calvisano) 69

Mantelli (Rovigo) 65

Newton (Firenze) 58

Ceballos (Lazio) 57

Rojas (Viadana) 49

Fadalti (Petrarca) 44

Finco (Viadana) 39

META-MEN

Joaquin Paz, centro argentino del Patarò, è il miglior metaman; Paz guida questa graduatoria anche nel Continental Shield, dove ha segnato tre mete.

6 mete: Paz (Calvisano)

5 mete: Tuivaiti (Calvisano), Bruno (Calvisano), Rossi (Petrarca), Bauer (San Donà)

4 mete: Van Zyl (San Donà), Susio (Calvisano), Boccardo (Firenze), Riera (Petrarca), Cioffi (Rovigo), Majstorovic (Rovigo), Denti Ant. (Viadana), Amadasi (Viadana)

DROP

Dopo un inizio di campionato che faceva sperare in un risveglio dei calci di rimabalzo quest’arte sembra essersi addormentata con l’arrivo dell’inverno: nessun drop messo a segno nelle ultime tre giornate.

Novillo (Calvisano) 2 drop a segno

Ceballos (Lazio) 2

Basson (Firenze) 2

PIAZZATORI

Stupisce Leonardo Mantelli, giovane numero dieci del Rovigo, con 26 centri su 27 calci piazzati. La media generale di successo nei piazzati (punizioni e trasformazioni) è 75%, in miglioramento rispetto al 73% della scorsa stagione. Nella classifica sono riportati solo i giocatori che hanno avuto a disposizione almeno dieci tentativi.

Mantelli (Rovigo) 96 %

Mornas (Mogliano) 84 %

Gennari (Reggio) 83 %

Ambrosini (San Donà) 83 %

Newton (Firenze) 82 %

MAN OF THE MATCH

Bacchetti (Fiamme Oro) 2 premi

Fadalti (Padova) 2

Ortis (Rovigo) 2

Roden (Fiamme Oro) 2

FAIR PLAY

Firenze 4 gialli

Rovigo 4 gialli

Reggio E. 5 gialli

Calvisano 5 gialli

Lazio 7 gialli

Fiamme Oro 11 gialli

San Donà 1 rosso, 4 gialli

Viadana 1 rosso, 4 gialli

Padova 1 rosso, 7 gialli

Mogliano 1 rosso, 5* gialli

*) due di questi gialli del Mogliano hanno originato un secondo cartellino rosso

SPETTATORI

La media generale per partita è 940 spettatori, in lievissima flessione rispetto agli scorsi campionati. Il record di presenze è di Reggio alla prima giornata: 2200 per Conad-Rovigo. Quello negativo è di San Donà alla nona: 230 per il match proprio contro Reggio. La tendenza stagionale è discendente, dai millequattrocenti spettatori della prima giornata agli ottocento dell’ultima.

Rovigo 1400 spettatori a partita

Reggio E 1140

Firenze 1110

Padova 1000

Calvisano 960

Fiamme Oro 860

Viadana 840

Lazio 830

Mogliano 810

San Donà 440

Il grafico degli spettatori medi per partita, di giornata in giornata: dai 1410 della prima giornata agli 810 della nona. La media è 940, inferiore all’asticella di 1000 alla quale l’Eccellenza è rimasta aggrappata negli ultimi anni

(gorgo)

[la foto sotto al titolo ritrae un momento di Viadana-Medicei Firenze ed è tratta dal sito web dei Medicei]