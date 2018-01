Per il club di Brunello andata dei quarti di Shield ad Heidelberg. Nelle due coppe maggiori biancoverdi e bianconeri, già eliminati, giocano a Tolone e Pau

L’alternanza tra campionati nazionali e coppe europee propone nei prossimi due weekend la parte conclusiva della fase a gironi delle coppe: quinta giornata domani e dopodomani, sesta giornata nel fine-settimana successivo. Le Zebre giocano domani (sabato) a Pau in Challenge Cup, il Benetton domenica sul campo di Tolone in Champions Cup in diretta Eurosport Player. Le speranze di qualificazione sono però nulle o evanescenti per entrambe le franchigie italiane: Treviso ha ancora un lievissimo spiraglio, ma è una speranza che dipende da una combinazione di risultati così inverosimile da corrispondere in pratica alla consapevolezza di essere già eliminati.

Il clou del weekend sarà dunque, secondo noi, la sfida del Calvisano in terra tedesca nell’andata dei quarti di finale del Continental Shield, la terza coppa europea. Durante la fase a gironi Heidelberg e Calvisano si erano già affrontate e a vincere, allo Sportzentrum della città universitaria tedesca, furono per un soffio i padroni di casa, ma questa doppia sfida con il ritorno al Pata Peroni rende forse i bresciani leggermente favoriti. La partita di Heidelberg sarà raccontata in diretta dalla radio tedesca Mein Sport Radio, per coloro che comprendono la lingua teutonica o sono così appassionati da voler lo stesso provare a capire (sappiamo che meta si dice “versuch” e calcio piazzato “straf-kick”…). Total Rugby fornirà probabilmente una cronaca testuale, anche questa in tedesco.

In campo pure il Trofeo Eccellenza, con la penultima giornata della fase a gironi: le Fiamme Oro giocano a Firenze contro i Medicei, diretti rivali per l’accesso alla finale, ma i romani vantano un così ampio vantaggio sia in classifca sia nello scontro diretto da poter pensare di avere ormai entrambi i piedi tranne un mignolino nella finale di fine marzo, dove sono attesi dal San Donà. A Mogliano sfida ininfluente tra il club di casa e il Conad Reggio Emilia.

Sabato 13 gennaio

15.00 Heidelberg v Calvisano

15.00 Mogliano v Reggio

15.30 Firenze v Fiamme Oro

18.00 Pau v Zebre

Domenica 14

14.00 Tolone v Treviso [diretta Eurosport Player]

Classifiche

Champions Cup, pool cinque: Bath 13, Tolone 13, Scarlets 12, Treviso 3.

Challenge Cup, pool tre: Pau 19, Gloucester 15, Agen 5, Zebre 3.

Continental Shield: terminata la fase a gironi, iniziano sabato i quarti di finale.

Trofeo Eccellenza, pool B: Fiamme Oro 14, Firenze 4, Lazio 3.

Trofeo Eccellenza, pool A: San Donà 14, Reggio Emilia 7, Mogliano 1.

(foto da www.hrk1872.de)