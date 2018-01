Eccellenza, classifiche marcatori dopo XI giornate

Metà italiano e metà kiwi, come il famoso uccelletto delle ricette tv, Luca Roden (classe 1994) delle Fiamme Oro è il nuovo miglior marcatore del campionato di Eccellenza, grazie a un’ottima precisione al piede e alla filosofia di gioco del suo allenatore Presutti che esalta la capacità di piazzare appena possibile.

Tra i metamen rimane in testa Paz (1993), centro argentino del Calvisano, nonostante abbia dovuto saltare l’incontro di Reggio Emilia. Alle sue spalle si sono avvicinati in tanti: Tuivaiti, Rossi e Cioffi (una meta a testa nell’ultima giornata) e soprattutto Ramiro Finco, autore di tre mete contro la Lazio.

Il “vecchietto” Basson (1982), per tanti anni leader della classifica generale marcatori, riesce ancora a svettare nella graduatoria dei drop, con la maglia dei Medicei Firenze (foto sopra): tre calci di rimbalzo a segno per lui, fino ad ora.

L’ex stadio di Basson, il Battaglini di Rovigo, guida la classifica degli spettatori con una media superiore ai milletrecento presenti a partita.

