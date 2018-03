Quindicesima con spareggio in Eccellenza

Dentro/fuori per il 4° a Viadana, mentre prosegue lo sprint per il 1° posto dell’Eccellenza

Si avvicina la chiusura della regular season e i punti si fanno più pesanti, mentre le occasioni si assottigliano: siamo al momento dei primi verdetti per le posizioni che contano nel Campionato nazionale di Eccellenza. Si gioca domenica 18 ottobre alle 15.00 dopo che il giorno prima avremo salutato il 6N 2018 dandogli appuntamento all’anno prossimo; come da piacevole abitudine tutte le partite saranno visibili in simulcast sul ciannel.

La partita più interessante è indubbiamente quella che allo Zaffanella, sarà diretta dal fischietto beneventano Vincenzo Schipani. I padroni di casa del Rugby Viadana ricevono le Fiamme Oro in una sorta di spareggio: chi dei due perde può, ragionevolmente, salutare ogni realistica possibilità di rincorrere il quarto posto che da l’accesso ai playoff. Il vincitore, invece, rilancerà le proprie possibilità, cercando, magari, di approfittare del difficile impegno che l’attuale meglio piazzata di questa volata, cioè San Donà, dovrà contemporaneamente affrontare.

Il Rugby San Donà, infatti, riceverà al Pacifici la capolista Rugby Calvisano: oltre all’indubbia forza dell’avversario ed alla sua motivazione (i campioni d’Italia, impegnati nello sprint per il primo posto, non possono mollare nulla) i padroni di casa se la dovranno vedere anche con la tradizione che li vede sempre sconfitti contro i bresciani da quando entrambe le società militano in Eccellenza. Le tradizioni sono difficili da sovvertire, ma ogni serie è destinata, prima o poi, ad interrompersi; vedremo come andrà in questo match affidato alla direzione del sig. Stefano Bolzonella della sezione di Cuneo.

Mentre Calvisano dovrà sudare al Pacifici contro un avversario motivato ed in palla, i principali rivali dei gialloneri, la Rugby Rovigo, si troveranno come la settimana scorsa ad affrontare un impegno di modesta difficoltà: arriva al Battaglini la grande decaduta Mogliano Rugby, malinconicamente ultima in classifica a zero vittorie per un derby mai così sbilanciato nei valori. Solo la cabala cui facevamo accenno prima (tutte le serie prima o poi si interrompono, forse anche quella delle zero vittorie) può fungere da flebile voce contraria alla certezza di una vittoria con bonus dei Bersaglieri lanciati a passo di carica verso il primo posto. Arbitrerà l’incontro l’arbitro capitolino Manuel Bottino.

La terza delle concorrenti per il primo posto, il Petrarca, avrà un impegno di media difficoltà in trasferta al Lodigiani contro i Medicei del grande ex Pasquale Presutti. Sulla carta la vittoria non dovrebbe sfuggire ai neri di Andrea Marcato, ma l’attenzione dovrà essere comunque alta per evitare rischi come quelli, ad esempio, corsi a Reggio Emilia. Designato per la direzione il trevigiano Claudio Blessano.

Chiude il programma la partita del Giulio Onesti dove la Lazio Rugby dovrebbe cercare di opporre almeno l’orgoglio ad una Conad Reggio che ha finalmente trovato il passo giusto e una buona continuità di risultati: il match vale solo per il prestigio, perciò sarebbe lecito aspettarsi bel gioco fra due squadre senza patemi di classifica. Dirigerà il match l’arbitro rodigino Federico Boraso.

Buon Rugby a tutti!

jpr