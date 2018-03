Ribaltone in vetta all’Eccellenza

In Eccellenza crolla il gigante coi piedi nell’argilla, mentre Viadana saluta i playoff

Una di quelle giornate che segnano un campionato quella di oggi, una giornata in cui la capolista crolla e subisce sorpassi e affiancamenti, mentre sua cugina viene fatta fuori in un crudele shootout dalla lotta per il quarto posto. La giornata dell’orgoglio veneto in cui l’unica veneta che perde lo fa contro una corregionale più forte, mentre la Lombardia se ne va con le pive nel sacco a meditare sui propri errori. Ma vediamo con ordine quanto è successo in questa memorabile quindicesima.

Il risultatone-one arriva dal Pacifici dove i padroni di casa del Rugby San Donà abbattono il gigante Rugby Calvisano come un colosso incapace di mantenere l’equilibrio nell’argilla, leggi mota, di un campo pesantissimo. L’intelligenza dei padroni di casa è quella di adattare il proprio gioco alla situazione ambientale, mentre gli ospiti si incaponiscono a fare gli splendidi ricavandone errori e nervosismo. Nel primo tempo due errori degli ospiti regalano ai panociari l’occasione da sfruttare per andare avanti due volte, ma poi è Venditti a ricucire fin quasi alla parità (14-12). Nella ripresa Calvisano fallosa e pasticciona subisce ancora e Ambrosini domina il match che si chiude sul 24-19; un fondamentale passo avanti verso il quarto posto per i biancocelesti, un clamoroso passo del gambero per i sorpassati gialloneri. (Punti: San Donà 4, Calvisano 1).

Il sorpasso avviene ad opera della Rugby Rovigo che al Battaglini si sbarazza senza troppe difficoltà del fanalino di coda Mogliano Rugby e balza per la prima volta nella stagione in vetta alla classifica. I Bersaglieri si avvicinano al loro obiettivo segnando 3 mete già nella prima frazione chiusa avanti 19-3. Nella ripresa, senza sbattersi troppo e, magari, risparmiando testosterone in vista della prossima fondamentale partita (a Calvisano) chiudono la faccenda entro l’ora con una meta di Momberg e lasciano andare la partita fino al comodo 32-13 finale. (Punti: Rovigo 5, Mogliano 0).

Se Rovigo sorpassa Calvisano, anche il Petrarca affianca il trabiccolo giallonero lasciando fuori la freccia in vista di un possibile sorpasso. In trasferta al Lodigiani i neri, come i cugini rossoblù, non devono faticare molto e chiudono il primo tempo avanti 5-19 sui Medicei avendo già segnato 3 mete. L’obiettivo designato del bonus viene raggiunto con una meta di Michieletto già al 53’ e la partita si conclude comodamente sull’8-33 con meta finale di Simone Rossi che fa doppietta. (Punti: Medicei 0, Petrarca 5).

Se i gialloneri bresciani affondano nel fango i loro cugini di colore del Rugby Viadana fanno altrettanto allo Zaffanella al termine di una battaglia (tipo, appunto, lotta nel fango) contro le Fiamme Oro che risorgono e rimangono unica possibile avversaria del San Donà per il quarto posto. Poco gioco, tanti errori e tanto fango, dunque, nel primo tempo, chiuso avanti 3-8 dai cremisi grazie soprattutto all’unica meta di Cocivera. Gli ospiti, nella ripresa, dopo aver subito il sorpasso con due colpi di piazzola, rispondono a pochi secondi dalla fine col kick decisivo del loro cecchino Luca Roden che fissa il prezioso finale di 9-11. (Punti: Viadana 1, Fiamme Oro 4).

Fuori da ogni contesa e logica di classifica si svolgeva, invece, una partita-spettacolo al Giulio Onesti fra Lazio Rugby e Conad Reggio. Padroni di casa che sono già in bonus al 35’ e chiudono la prima frazione avanti 30-12. Nella ripresa il ritorno degli ospiti che raggiungono a loro volta la quarta meta al 54’ con Dell’Acqua. Decisivo il calcio di Ceballos, che porta i suoi a 33 al 58’ ed evita che la meta finale di Mordacci segni una vittoria ospite: punteggio finale 33-31. (Punti: Lazio 5, Reggio 2).

Ed ecco la nuova, nuovissima classifica con tante novità

Rovigo 61, Calvisano e Petrarca 60, San Donà 47, Fiamme Oro 39, Viadana 37, Medicei 25, Reggio 23, Lazio 15, Mogliano 5.

Appuntamento a sabato prossimo per un’altra decisiva giornata.

jpr