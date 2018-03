La sedicesima, il judgement day dell’Eccellenza

LA PARTITA che decide il primo posto della regular in Eccellenza; Petrarca permettendo…

Era cerchiata in rosso sin dall’inizio del girone di ritorno questa sedicesima del Campionato Nazionale di Eccellenza, perché tutti, più o meno, sapevamo che in questa giornata ci sarebbe stato lo shootout decisivo per il primo posto della regular season che, come noto, da notevoli privilegi sia in termini di accoppiamento per le semifinali che la possibilità di giocare l’eventuale finale fra le mura amiche. Il momento è arrivato e le due contendenti sono pronte a battersi per quel primo posto; sempre che a godere non sia la terza che, magari, potrebbe approfittare della situazione. Tutte le partite si svolgono sabato 24 alle ore 15.00 con diretta simulcast sul ciannel.

Dunque partita principalissima quella del Pata dove arriva la neocapolista Rugby Rovigo a rimettere in palio la vetta appena conquistata proprio ai danni dei padroni di casa del Rugby Calvisano. Partita dalle miellemila implicazioni sulle quali è persin superfluo soffermarsi, perciò passiamo oltre e passiamo il fischietto al sig. Vincenzo Schipani di Benevento, assistito ai lati del campo da Blessano e Bertelli, quarto uomo Brescacin.

Al big-match di Calvisano si tenderà sicuramente l’orecchio anche alla Guizza dove si affronteranno due fra le squadre più in forma del momento, vale a dire il Petrarca ed il Rugby San Donà: obiettivi diversi per le due formazioni in questo derby veneto coi padroni di casa in piena lizza per il primo posto e gli ospiti che si godono un bel gruzzolo di vantaggio sulle contendenti per il quarto posto. Match affidato alla direzione del lecchese Luca Trentin, coadiuvato dai gdl Chirnoaga e Franzoi, quarto uomo Lazzarini.

La principale contendente dei panociari, le Fiamme Oro, ricevono alla Caserma Gelsomini i Medicei dell’ex Pasquale Presutti, squadra tosta e seriamente intenzionata a dare il massimo sempre: per i cremisi la vittoria è obbligata e possibilmente con bonus nella speranza di avvicinarsi al San Donà lontano ben 8 punti, ma atteso, come detto, da un match assai difficile. Dirigerà l’incontro l’arbitro Stefano Bolzonella di Cuneo, cui si aggiungerano i gdl Nobile e Bonacci ed il quarto uomo Romani.

Più distanziato e ormai praticamente fuori dalla lotta playoff il Rugby Viadana si presenta al Mirabello per una sorta di derby padano con i Diavoli della Conad Reggio, squadra che nelle ultime giornate ha fatto quasi tutti i propri punti. Partita assai incerta e nella quale si dovrebbe vedere del bel gioco con la direzione dell’arbitro romano Federico Meconi, assistito dai gdl Pennè e Laurenti e dal quarto uomo Giovanelli.

Infine, in una sorta di derby del fondo, al Quaggia si affrontano gli ultimi, i padroni di casa del Mogliano Rugby e i penultimi, vale a dire la Lazio Rugby. Un’occasione d’oro per i radeciotti per togliere quell’antiestetico “0” dalla colonna delle vittorie nel loro curriculum contro una squadra che spesso fuori casa rende molto meno che fra le mura amiche. Designato per la direzione il bresciano Gianluca Gnecchi, con i guardalinee Boraso e Giacomini Zaniol e il quarto uomo Rebuschi.

E allora si vada a cominciare e buon rugby a tutti!

jpr