Eccellenza, classifiche marcatori dopo 16 giornate

A due giornate dalla fine della fase a girone e a cinque giornate dalla fine del campionato aggiorniamo alcune delle classifiche particolari di Eccellenza.

Marcatori. Marco e Leonardo in cima a pari merito

Marco Gennari e Leo Mantelli condividono ex aequo la vetta della graduatoria generale dei marcatori. L’ala reggiana (foto sopra) ha segnato una meta in più del mediano rodigino, quindi assegnamo ancora a lui la leadership.

Gennari REG 143 punti

Mantelli ROV 143

Ambrosini SDO 135

Roden FFO 119

Newton FIR 105

Ceballos LAZ 104

Fadalti PAD 104

Novillo CAL 85

Finco VIA 67

Mortali CAL 63

Metamen. Nessun uomo solo al comando

Fermo da alcune settimane Joaquin Paz, la classifica delle mete si è allargata al vertice; Simone Rossi ha raggiunto l’argentino a quota otto marcature e alle loro spalle tanti altri giocatori si sono fatti sotto con sette o sei mete.

Paz CAL 8 mete

Rossi PAD 8

Van Zyl SDO 7

Bruno CAL 7

Ferro ROV 7

Drop. Dropout drops

Continua a languire l’antica arte del calcio di rimbalzo. Solo 14 drop finora messi a segno in questo campionato, in media meno di uno a giornata. Guida la graduatoria un vecchio maestro come Basson, ma con appena tre centri.

Basson FIR 3 drop

Ceballos LAZ 2

Novillo CAL 2

Menniti Ipp PAD 2

Mantelli ROV, Finco VIA, Bonavolontà D. LAZ, Rodriguez REG, Martinelli FFO 1

Piazzatori

Calano leggermente le prestazioni di Mantelli dopo una prima parte di stagione oltre quota 90%. La media generale del torneo è 75% di tentativi a segno.

Mantelli ROV 87 %

Ambrosini SDO 86 %

Newton FIR 83 %

Rojas VIA 82 %

Roden FFO 80 %

Man of the match

Due talenti che hanno ottenuto dalla maglia azzurra molto meno di quanto si pronosticasse loro condividono il primo posto in questa graduatoria: per Bacchetti e Fadalti già tre riconoscimenti di man of the match in questa stagione.

Bacchetti FFO 3 premi motm

Fadalti PAD 3

Roden FFO 2

Ngaluafe FFO 2

Amenta FFO 2

Rossi PAD 2

Ferrarini F. REG 2

Ortis ROV 2

Odiete ROV 2

Ambrosini SDO 2

Finco VIA 2

Fair play

Nonostante la nomea di attaccabrighe attribuita ai team toscani, i Medicei Firenze svettano nella lista del fair play con appena 5 cartellini gialli in sedici giornate. Sprofonda Reggio Emilia dopo i due rossi accusati per una breve ma intensa (e inutile) bagarre sul finire del primo tempo contro Viadana.

Firenze 5 gialli

Rovigo 6 gialli

Calvisano 12 gialli

Lazio 16 gialli

Fiamme Oro 17 gialli

San Donà 5 gialli 1 rossi

Mogliano 9* gialli 1 rossi

Reggio E. 8 gialli 2 rossi

Viadana 10 gialli 2 rossi

Padova 14 gialli 2 rossi

Spettatori. Risveglio di primavera ?

Dopo un preoccupante e duraturo trend discendente l’ultima giornata ha visto una ripresa dell’afflusso di spettatori negli stadi di Eccellenza, con più di cinquemila presenze complessive. Le tre squadre con maggior pubblico sono proprio le leader del torneo.

Rovigo 1160 spettatori in media a partita

Calvisano 1030

Padova 1020

Reggio E 990

Firenze 970

Fiamme O 800

Viadana 770

Mogliano 670

Lazio 660

San Donà 380

(Gorgo)