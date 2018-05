Mercato e rose di Zebre e Benetton Treviso 2018-2019

Rose (quasi definitive) e trasferimenti di mercato delle nostre squadre di Pro 12 per il campionato 2018-2019

La stagione rugbystica delle nostre squadre del Pro 12 è finita (o quasi, Treviso attende i risultati altrui per sapere se potrà giocare lo spareggio per la futura Champions) ma intanto possiamo già dare un quadro quasi definitivo dei movimenti di mercato e delle possibili rose delle due squadre per il campionato 2018-2019.

Treviso sembra già ben fornita mentre a Parma attualmente mancano ancora alcuni nomi e probabilmente vedremo una rosa non molto più ampia di quella dell’anno scorso. Naturalmente quello che vi riportiamo è un resoconto da prendere con il beneficio del dubbio, dato che molti nomi sono stati confermati ufficialmente ma per altri si tratta di voci.

TREVISO:

Rinnovi: Cherif Traorè, Luca Sperandio, Tomas Baravalle, Ian McKinley, Tommaso Benvenuti, Dean Budd, Jayden Hayward, Simone Ferrari, Robert Barbieri, Hame Faiva, Luca Bigi, Tommaso Allan, Alberto Sgarbi, Federico Zani, Tito Tebaldi, Marco Lazzaroni, Monty Ioane, Nasi Manu

Cessioni: Banks (Giappone?), Douglas (Crusaders), Minto (Pro D2 Francia?), Zanusso (Pro D2 Francia?), Tagikakibau.

Arrivi: Appiah, Brugnara, Cannone, Lamaro, Rizzi, Duvenage, Tavuyara, Pettinelli, Zanon.

Possibile rosa (dopo il nome anno di nascita e attuale fine contratto):

Zani Federico 89 2020

Quaglio Nicola 91 2018

Traorè Cherif 94 2020

De Marchi Alberto 86

Appiah Derrick (nuovo)

Ferrari Simone 94 2020

Riccioni Marco 97 2018

Pasquali Tiziano 94 2018

Brugnara (nuovo)

Gega Ornel 90

Bigi Luca 91 2019

Makelara Engjel 96 2018

Baravalle Tomas 90 2020

Faiva Hame 94 2020

Fuser Marco 91 2018

Budd Dean 86 2020

Ruzza Federico 94 2018

Herbst Irnè 93 2018

Cannone Niccolò 98 (nuovo)

Negri Sebastian 94 2020

Zanni Alessandro 84

Barbieri Robert 84 2019

Barbini Marco 90

Lazzaroni Marco 95 2020

Steyn Braam 92 2018

Manu Nasi 88 2020

Pettinelli Giovanni 96 (nuovo)

Lamaro Michele 98 (nuovo)

Gori Edoardo 90 2018

Tebaldi Tito 87 2020

Bronzini Giorgio 90 2018

Duvenage Dewaldt 88 (nuovo)

Allan Tommaso 93 2020

McKinley Ian 89 2020

Rizzi Antonio 98 (nuovo)

Morisi Luca 91 2018

Sgarbi Alberto 86 2020

Ianone Tommaso 90

Benvenuti Tommaso 90 2020

Brex Juan Ignacio 92 2018

Zanon Marco 97 (nuovo)

Bronzini Andrea 97 2018

Esposito Angelo 93 2018

Ioane Monty 94 2020

Tavuyara (nuovo)

Hayward Jayden 87 2020

Sperandio Luca 96 2020

ZEBRE:

Rinnovi: Bisegni, Castello, Fabiani, Lovotti.

Cessioni: Andrea De Marchi (Medicei), Jacopo Sarto (Colorno), Afamasaga (Colorno), Valerio Bernabò (ritiro), Tommaso D’Apice, Andrea Manici (ritiro), Matteo Pratichetti, Serafin Bordoli, Derick Minnie, Rory Parata.

Arrivi: Jimmy Tuivati, Daniele Rimpelli, Brummer, Samuele Ortis, De Batista, Giovanni Licata.

Possibile Rosa:

Roberto Tenga

Andrea Lovotti

Sami Panico

Cruze Ah-Nau

Daniele Rimpelli

Dario Chistolini

Eduardo Bello

Luhuandre Luus

Oliviero Fabiani

Massimo Ceciliani

David Sisi

Leonard Krumov

Davide Fragnito

Samuele Ortis

George Fabio Biagi

Giovanni Licata

Jimmy Tuivati

Johan Meyer

Renato Giammarioli

Maxime Mbanda

Guglielmo Palazzani

Marcello Violi

Riccardo Raffaele

Carlo Canna

Brummer

Maicol Azzolini

Tommaso Boni

Tommaso Castello

De Battista

Giulio Bisegni

Mattia Bellini

Gabriele Di Giuio

Giovambattista Venditti

Balekana

Edoardo Padovani

Matteo Minozzi

Ciaran Gaffney

+ 2 isolani ventilati per il pacchetto di mischia e non ancora annunciati.