Habemus calendarium! Il Top 12 si presenta

Pubblicato oggi il calendario del Top 12: alla prima la stracittadina patavina!

Si scopre il velo sulla stagione 2018/2019 in cui i Campioni d’Italia del Petrarca Rugby, ora sponsorizzato Argos, metteranno in palio il titolo conquistato a maggio nella finale del Plebiscito contro Calvisano. Per i neri di Andrea Marcato un impegno stimolante già alla prima, prevista per il 15/16 settembre, con il confronto stracittadino (l’unico del torneo) con i rivali neopromossi del Valsugana che, nonostante il nome, non sono affatto trentini, ma legati ad un quartiere della città del Santo: sarà la trasferta più breve dell’anno! Ma nella prima giornata spiccheranno anche altri due confronti interessanti sul piano tecnico come quello dello Zaffanella fra Viadana e San Donà e l’insidiosa trasferta dei vicecampioni di Calvisano sul terreno dell’ambiziosa neopromossa Verona.

Appuntamenti da non mancare, poi, già alla seconda giornata con il DERBYssimo che alla Guizza vedrà arrivare gli arciavversari di Rovigo, mentre alla settima giornata si avrà la rivincita scudetto fra Petrarca e Calvisano; gialloneri bresciani che, la settimana dopo, riceveranno la visita dei rossoblù polesani.

La regular season si concluderà nell’ultimo weekend di aprile e quindi saranno le prime 4 classificate ad affrontarsi nei playoff con anadata e ritorno che si svolgeranno nei due primi fine settimana di maggio. Finale sul campo della finalista meglio classificata il 18 maggio.

Qui il link per scaricare il calendario completo dal sito della F.I.R.

Buon Rugby a tutti!

jpr