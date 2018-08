Arriva il Championship: spettacolo!

Inizia domani il Rugby Championship: chi fermerà gli Allblacks?

Come diceva il grande Fantozzi, domani pomeriggio, a partire da mezzodì, tavolinetto apparecchiato davanti alla TV, familiare di Peroni gelata, frittatona gigante e…rutto libero!

Inizia finalmente (quest’anno s’è fatto attendere!) il Rugby Championship, l’annuale four nations dell’emisfero sud che è, forse (anzi, senza forse) la competizione per nazionali più spettacolare e divertente di tutte. Di fronte, come noto, due fortissime squadre, vale a dire i Wallabies australiani e i Bokke Sudafricani, una squadra tenace e che si presenta con un nuovo tecnico, vale a dire i Pumas argentini e poi…quelli, quelli che vincono sempre, quelli vestiti tutti di nero, grossi, cattivi e imbattibili. Loro, gli Allblacks. Lo saranno anche quest’anno? Dipenderà dagli altri tre, ma soprattutto da loro, perchè se giocheranno al 100%, ovviamente, non ce ne sarà per nessuno.

Si parte dunque domani, sabato 18, alle ore 11.45 (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) con la diretta da Sydney di Wallabies-Allblacks, in palio anche la Bledisloe cup. Queste le formazioni annunciate dai coach Michael Cheika e Steve Hansen per il match affidato alla direzione del sudafricano Jaco Peyper:

Australia: 15 Israel Folau, 14 Dane Haylett-Petty, 13 Reece Hodge, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Tui, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Tom Robertson

A disposizione: 16 Tolu Latu, 17 Allan Alaalatoa, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Pete Samu, 21 Nick Phipps, 22 Matt Toomua, 23 Jack Maddocks

Nuova Zelanda: 1 Joe Moody, 2 Codie Taylor, 3 Owen Franks, 4 Brodie Retallick, 5 Samuel Whitelock, 6 Liam Squire, 7 Sam Cane, 8 Kieran Read – captain, 9 Aaron Smith, 10 Beauden Barrett, 11 Rieko Ioane, 12 Ryan Crotty, 13 Jack Goodhue, 14 Waisake Naholo, 15 Ben Smith

A disposizione: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Tim Perry, 19 Scott Barrett, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown

Poi, fatti due passi per la digestione torneremo davanti al tavolinetto, apparecchiato con anguria e acqua, limone e menta per vedere, alle 17.05 (diretta su Sky Sport Arena) in diretta da Durban il match fra gli Springboks di Rassie Erasmus e i Pumas di Marione Ledesma che per l’occasione saranno così schierati agli ordini del fischietto kiwi Ben O’Keeffe:

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Makazole Mapimpi, 13 Lukhanyo Am, 12 André Esterhuizen, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Siya Kolisi (c), 6 Francois Louw, 5 Pieter-Steph du Toit, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Tendai Mtawarira

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Steven Kitshoff, 18 Thomas du Toit, 19 Marvin Orie, 20 Marco van Staden, 21 Embrose Papier, 22 Lionel Mapoe, 23 Damian Willemse

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Bautista Ezcurra, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Javier Ortega Desio, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Juan Figallo, 2 Agustin Creevy (c), 1 Nahuel Tetaz Chaparro

A disposzione: 16 Diego Fortuny, 17 Santiago Garcia Botta, 18 Santiago Medrano, 19 Tomas Lavanini, 20 Tomas Lezana, 21 Martin Landajo, 22 Santiago Gonzalez Iglesias, 23 Juan Cruz Mallia

Quindi domani tutti al tavolinetto (attenti alle indigestioni!) e buon divertimento!