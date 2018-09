Euro 7s femminile: trionfa la Russia, none le azzurre

A Kazan dominano le giocatrici di casa; l’Italia conquista un bel 6° posto di tappa ma non migliora la nona posizione in classifica generale

Trentanove mete segnate e due subite: la Russia irrompe nel torneo di Kazan come un rinoceronte in una sala da ricamo e conquista in un colpo solo il torneo di casa e il titolo Europeo. Le francesi, vincitrici nel primo torneo a Marcoussis e sconfitte 5-34 in finale a Kazan, chiudono in classifica generale al primo posto ex aequo ma la corona continentale va alla Russia grazie a una differenza punti largamente migliore. Medaglia di bronzo all’Irlanda.

Alla prima uscita con Alfredo de Angelis come head coach, l’Italia disputa un buon torneo raccogliendo un pareggio iniziale con l’Inghilterra 17-17 e due vittorie contro Polonia (19-14 nella pool) e Belgio (17-7 nella semifinale per il quinto posto) oltre a tre sconfitte (due con l’Irlanda e una con la Russia), ma il sesto posto finale non basta alle azzurre per migliorare la 9° posizione in classifica generale già occupata dopo Marcoussis. Sfugge dalle mani di Magatti e compagne anche l’ammissione al torneo di Hong Kong, che in marzo varrà come qualificazione al circuito mondiale 2019/20.

Le sensazioni lasciate dalle azzurre sono comunque positive: il loro gioco è piacevole da vedere e migliora lentamente ma costantemente torneo dopo torneo; l’ossatura della squadra è ancora costituita da nomi da tempo familiari (Sillari, Stefan e Magatti) ma attorno a essa vanno emergendo diverse giovani interessanti come Aura Muzzo, Laura Paganini e Benedetta Mancini. Ora il 7s azzurro dovrà scendere in letargo, crediamo, fino al nuovo anno; speriamo che nel 2019 il numero delle tappe del circuito europeo femminile aumenti almeno da due a tre, affinché siano meno rare le occasioni di ammirare queste belle nazionali.

Europei 7s, la classifica di Kazan…

…e la classifica generale finale

La formazione azzurra a Kazan

(fra parentesi il numero di mete segnate in questi Europei)

1 FRANCO Giada (4)

2 GIORDANO Elisa

3 ARRIGHETTI Ilaria (1)

4 STEFAN Sofia (7, nella foto in basso)

5 SILLARI Michela (2)

6 MAGATTI Maria (4)

7 MUZZO Aura (3)

8 SBERNA Francesca

9 CORBUCCI Arianna (1)

10 CAVINA Micol

11 MANCINI Benedetta (2)

12 PAGANINI Laura

all. DE ANGELIS Alfredo

Nell’immagine sotto al titolo, da sx a dx: Aura Muzzo, Arianna Corbucci, Ilaria Arrighetti e Sofia Stefan contro l’Irlanda. Tutte le foto e le classifiche sono tratte da Rugby Europe