Giornata d’avvio senza sorprese in TOP12

Vincono facilmente le favorite in TOP12, equilibrio solo a Firenze

Una prima giornata che ha riservato ben poche sorprese in TOP12 con tutte le favorite a svolgere il loro compito senza particolari patemi d’animo e due soli campi sui quali vale la pena soffermarsi un po’ di più.

È il caso del Lodigiani dove i padroni di casa de I Medicei masticano amaro per una sconfitta che lascia l’amaro in bocca al termine di un match vissuto sempre sul filo dell’equilibrio. A vincere sono i reggiani della Valorugby Emilia, capaci di mettere il naso avanti in finale di primo tempo dopo un buon avvio dei padroni di casa: arriva al 40’, infatti, la meta di Nagaluafe che chiude sul 12-15 una prima frazione che aveva visto i toscani guidare le danze. L’equilibrio continua anche nella seconda frazione coi toscani che tornano avanti, ma devono cedere nel finale ad un piazzato del solito infallibile Gennari che chiude sul 22-25. (Punti in classifica: Medicei 1, Valorugby 4).

Fa notizia anche il punteggio francamente assai roboante con cui i pur favoriti giallo neri del Rugby Viadana sovrastano allo Zaffanella gli ospiti del Rugby San Donà: d’accordo i padroni di casa erano sulla carta favoriti, ma un punteggio di 45-7 era del tutto inatteso. Dopo un primo tempo chiuso avanti 17-0 in apertura di ripresa i mantovani ottengono subito il bonus e continuano ad attaccare con gli ospiti praticamente irreattivi. (Punti in classifica: Viadana 5, San Donà 0).

Come premesso, poco da dire sulle altre partite.

Al Plebiscito i campioni d’Italia del Petrarca si liberano senza troppa fatica dei concittadini del Valsugana Rugby. La partita dura un tempo, il primo, nel quale i tuttineri chiudono avanti 9-33 con bonus già conseguito. Poco da segnalare nella ripresa con meta di punizione e null’altro e punteggio finale di 9-40. (Punti in classifica: Valsugana 0, Petrarca 5).

Svolgimento opposto, ma risultato analogo al Pata Stadium dove i vicecampioni del Rugby Calvisano faticano un tempo contro il coriaceo neopromosso Verona Rugby, chiudendo avanti 11-3. Ma nella ripresa gli ospiti vengono ben presto domati e Calvisano dilaga raggiungendo il bonus al 69’ con Samu Vunisa e chiudendo poi sul 37-3. (Punti in classifica: Calvisano 5, Verona 0).

Poco da segnalare anche dal Battaglini dove la Rugby Rovigo liquida la Lazio Rugby con un pesante 41-8; anche qui il punteggio si allarga nella ripresa dopo un primo tempo che si chiude coi padroni di casa avanti 17-3. In apertura di ripresa la quarta meta di Odiete chiude le ostilità ed il punteggio si allarga a favore dei rossoblù. (Punti in classifica: Rovigo 5, Lazio 0).

Altro punteggio largo maturato nella ripresa alla Caserma Gelsomini dove le Fiamme Oro si vedono imporre un pari (14-14) dagli ospiti del Rugby Mogliano in finale di prima frazione. Ma nella ripresa è tutta un’altra musica: i cremisi accatastano mete e chiudono avanti 45-17 in una seconda frazione senza storia. (Punti in classifica: Fiamme Oro 5, Mogliano 0).

Questa la classifica:

Rugby Viadana, Patarò Calvisano, Femi-CZ Rovigo, Argos Petrarca Padova e Fiamme Oro Roma 5; Valorugby Emilia 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1; Mogliano Rugby 1969, Valsugana Rugby Padova, Lazio Rugby 1927, Verona Rugby e Lafert San Donà 0.

Arrivederci fra una settimana per la seconda giornata.