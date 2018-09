Seconda di TOP12 ed è già big match!

In TOP12 è il giorno del DERBONE fra onti e rovigoti e dei derbini veneti

Siamo solo alla seconda giornata di un torneo appena cominciato e nel quale i rapporti di forza non sono ancora del tutto delineati, ma è già momento di big match, con una delle partite più ricche di fascino, tradizione, rivalità e valore tecnico del rugby nostrano.

Si gioca al Plebiscito il DERBONE fra i campioni in carica “onti” dell’Argos Petrarca Rugby ed i loro più tradizionali rivali, i “rovigoti” del Femi CZ Rugby Rovigo. Le due squadre hanno fatto bottino pieno in una prima giornata non troppo impegnativa e si trovano davanti al primo bivio stagionale. La direzione del match è stata affidata al giovane e promettente fischietto lecchese Luca Trentin, gdl Schipani (BN) e Bertelli (BS), quarto uomo il felsineo Sergi.

Ma in questo TOP12 dal forte accento veneto i derby saranno merce abbastanza inflazionata e, quindi, anche senza raggiungere il climax del confronto di cui abbiamo parlato, ci saranno anche altri interessanti match fra gente che parla dialetti simili.

Cominciando dal match del Pacifici dove la Lafert San Donà è chiamata ad un pronto riscatto dopo la batosta francamente pesantissima subita a Viadana. A farle visita il Verona Rugby reduce da una sconfitta preventivata a Calvisano e pronto a giocarsi le sue carte in un confronto meno impari. Dirigerà il capitolino Gabriel Chirnoaga coadiuvato ai lati da Sgardiolo e Boaretto, quarto uomo Russo.

Altro derby al Quaggia fra Mogliano Rugby e Valsugana Padova, uno scontro probabilmente tanto importante per la salvezza quanto quello del Plebiscito lo è per il vertice. Dirigerà il romano Manuel Bottino coi guardalinee Pennè e Meschini, quarto uomo Battini.

L’esperto arbitro livornese Matteo Liperini sarà chiamato a dirigere il match in programma alla Canalina fra il Valorugby Emilia, corsaro a Firenze la scorsa settimana, e le ambiziose Fiamme Oro di Gianluca Guidi. A coadiuvarlo ai lati del campo, oltre al concittadino Angelucci, ci sarà la bravissima parmigiana Clara Munarini, mentre il quarto uomo sarà Renzi.

Trasferta lunga per l’arbitro sondriese Francesco Vedovelli che con i gdl Tomò e D’Elia (quarto uomo Masini) scenderà al Giulio Onesti per dirigere il match tra Lazio Rugby e Rugby Viadana, interessante per valutare il reale potenziale delle due squadre impegnate sabato scorso in una partita troppo difficile ed in una troppo morbida.

Infine al Pata Stadium secondo impegno casalingo per i gialloneri del Rugby Calvisano che ricevono I Medicei Firenze. Un confronto interessante anche in panchina fra due maestri come Massimo Brunello e Pasquale Presutti, due grandi coach esponenti di diverse “scuole di pensiero”. Direzione affidata al rodigino Federico Boraso, ai guardalinee Piardi e Russo ed al quarto uomo Locatelli.

Tutti in campo sabato alle 16.00 con diretta dei match sul canale tutubo della Federazione.

Buon Rugby a tutti!