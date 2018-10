Coppa Europa per Nazioni, sabato parte l’edizione 48

I gironi e le partite del torneo 2018/19

Con la sfida tra Cechia e Polonia comincia sabato una nuova edizione della Coppa Europa per Nazioni, il vecchio e glorioso torneo al quale l’Italia non partecipa più da quando è stata ammessa nel Sei Nazioni ma che porta con sé alcuni dei più bei ricordi azzurri, come la conquista della Coppa nel 1997 con la vittoria in finale a Grenoble sulla Francia. Il torneo esiste, sotto vari nomi (da “Coppa FIRA” all’attuale “Rugby Europe Championship”), dal 1936, anno in cui nei cinematografi uscì “Tempi moderni” di Charlie Chaplin e la Germania nazista ospitò le Olimpiadi a Garmisch e Berlino. A causa della lunga pausa bellica e per via di molte edizioni di durata biennale questa è però solo l’edizione numero 48 della Coppa Europa.

Trentacinque nazioni. Negli ultimi decenni il numero di federazioni iscritte è gradualmente aumentato e ora a partecipare è un “esercito” di 35 nazioni, come documentato dalla nostra mappa (che per pigrizia non comprende la zona orientale del continente con Armenia, Georgia e Azerbagian). Qui sotto elenchiamo le categorie della Coppa (con i colori corrispondenti a quelli della mappa) e il lungo elenco di partite 2018/19; abbiamo incluso anche i match del Sei Nazioni, che costituisce la categoria sommitale delle competizioni europee anche se, come noto, non fa parte della Coppa Europa ma ne sta altezzosamente a parte.

Live stream. Tutti i macth dovrebbero essere trasmessi in diretta da www.rugbyeurope.tv

Promozioni e retrocessioni. Le cinque categorie delle quali il torneo si compone (in ordine decrescente: Championship, Trophy, Conference 1, Conference 2, Development) sono regolate da un meccanismo di promozione e retrocessione. Favorita per il Championship sarà anche quest’anno la Georgia, con Romania, Russia e Spagna come principali rivali.

Nota importante: a inizio dicembre è previsto uno spareggio tra Romania e Portogallo, coda della passata stagione legata ai problemi con le naturalizzazioni indebite; la vincente di questo spareggio giocherà nel Championship, la perdente nel Trophy; il calendario che proponiamo ipotizza un successo romeno, se dovessero essere invece i lusitani a prevalere occorrerà scambiare nella lista i nomi di Romania e Portogallo.

I gironi: dal Championship al Development

[Sei Nazioni: Irlanda, Scozia, Inghilterra, Galles, Francia, Italia]

EURO CHAMPIONSHIP: Spagna, Belgio, Germania, (Romania), Russia, Georgia

TROPHY: (Portogallo), Olanda, Svizzera, Rep.Ceca, Polonia, Lituania

CONFERENCE 1 Nord: Svezia, Ucraina, Ungheria, Moldavia, Lussembuugo

CONFERENCE 1 Sud: Croazia, Bosnia Erzegovina, Malta, Cipro, Israele

CONFERENCE 2 Nord: Norvegia, Finlandia, Danimarca, Lettonia, Austria

CONFERENCE 2 Sud: Slovacchia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Andorra

DEVELOPMENT: Turchia, Estonia, Montenegro

Non partecipanti: Islanda, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Bielorussia, Albania, Macedonia, Kosovo, Grecia, Armenia, Azerbaijan

Tutte le partite, settimana per settimana

29/09/18 15:00 CZECHIA – POLAND

13/10/18 13:00 LITHUANIA – CZECHIA

13/10/18 13:00 UKRAINE – LUXEMBOURG

13/10/18 14:00 BOSNIA HERZEGOVINA – CROATIA

13/10/18 14:00 SERBIA – BULGARIA

13/10/18 14:00 FINLAND – DENMARK

13/10/18 15:00 NORWAY – AUSTRIA

20/10/18 13:00 ISRAEL – MALTA

20/10/18 14:00 LATVIA – FINLAND

20/10/18 14:00 SWEDEN – MOLDAVIA

20/10/18 15:00 CROATIA – CYPRUS

20/10/18 15:00 SLOVENIA – ANDORRA

27/10/18 15:00 CROATIA – ISRAEL

27/10/18 15:00 MALTA – BOSNIA HERZEGOVINA

27/10/18 15:00 BULGARIA – SLOVENIA

27/10/18 16:00 DENMARK – NORWAY

27/10/18 18:00 AUSTRIA – LATVIA

03/11/18 15:00 MOLDAVIA – HUNGARY

03/11/18 16:00 LUXEMBOURG – SWEDEN

03/11/18 17:00 ANDORRA – SLOVAKIA

03/11/18 18:00 POLAND – LITHUANIA

10/11/18 14:00 ROMANIA – PORTUGAL [spareggio]

10/11/18 14:00 SLOVAKIA – SERBIA

10/11/18 14:00 HUNGARY – UKRAINE

10/11/18 15:00 CYPRUS – ISRAEL

17/11/18 15:00 LITHUANIA – PORTUGAL

17/11/18 15:00 SWITZERLAND – CZECHIA

17/11/18 18:00 POLAND – NETHERLANDS

24/11/18 15:00 NETHERLANDS – SWITZERLAND

lunga pausa invernale

01/02/19 21:00 FRANCE – WALES (Sei Nazioni)

02/02/19 15:15 SCOTLAND – ITALIA (Sei Nazioni)

02/02/19 17:45 IRELAND – ENGLAND (Sei Nazioni)

09/02/19 15:00 ROMANIA – GEORGIA

09/02/19 15:00 BELGIUM – GERMANY

09/02/19 15:15 SCOTLAND – IRELAND (Sei Nazioni)

09/02/19 17:45 ITALIA – WALES (Sei Nazioni)

10/02/19 16:00 ENGLAND – FRANCE (Sei Nazioni)

10/02/19 13:00 SPAIN – RUSSIA

16/02/19 15:00 GEORGIA – SPAIN

16/02/19 15:00 RUSSIA – BELGIUM

16/02/19 15:00 ROMANIA – GERMANY

16/02/19 16:00 PORTUGAL – POLAND

23/02/19 15:15 FRANCE – SCOTLAND (Sei Nazioni)

23/02/19 17:45 WALES – ENGLAND (Sei Nazioni)

24/02/19 16:00 ITALIA – IRELAND (Sei Nazioni)

02/03/19 15:00 SWITZERLAND – PORTUGAL

02/03/19 15:00 BELGIUM – GEORGIA

02/03/19 15:00 GERMANY – RUSSIA

03/03/19 13:00 SPAIN – ROMANIA

09/03/19 15:00 GEORGIA – GERMANY

09/03/19 15:00 ROMANIA – RUSSIA

09/03/19 15:00 NETHERLANDS – PORTUGAL

09/03/19 15:15 SCOTLAND – WALES (Sei Nazioni)

09/03/19 17:45 ENGLAND – ITALIA (Sei Nazioni)

10/03/19 16:00 IRELAND – FRANCE (Sei Nazioni)

10/03/19 13:00 SPAIN – BELGIUM

16/03/19 13:00 ISRAEL – BOSNIA HERZEGOVINA

16/03/19 13:30 ITALIA – FRANCE (Sei Nazioni)

16/03/19 15:00 CZECHIA – NETHERLANDS

16/03/19 15:45 WALES – IRELAND (Sei Nazioni)

16/03/19 18:00 ENGLAND – SCOTLAND (Sei Nazioni)

17/03/19 13:00 RUSSIA – GEORGIA

17/03/19 13:00 GERMANY – SPAIN

17/03/19 13:00 BELGIUM – ROMANIA

23/03/19 14:00 CYPRUS – MALTA

23/03/19 16:00 PORTUGAL – CZECHIA

23/03/19 18:00 POLAND – SWITZERLAND

30/03/19 18:00 AUSTRIA – FINLAND

06/04/19 14:00 BOSNIA HERZEGOVINA – CYPRUS

06/04/19 15:00 TURKEY – MONTENEGRO

06/04/19 15:00 LITHUANIA – NETHERLANDS

13/04/19 15:00 SWITZERLAND – LITHUANIA

13/04/19 15:00 MALTA – CROATIA

13/04/19 16:00 LUXEMBOURG – MOLDAVIA

20/04/19 14:00 SLOVAKIA – BULGARIA

20/04/19 15:00 MOLDAVIA – UKRAINE

20/04/19 15:00 MONTENEGRO – ESTONIA

27/04/19 16:00 DENMARK – AUSTRIA

04/05/19 14:00 HUNGARY – LUXEMBOURG

04/05/19 14:00 LATVIA – DENMARK

11/05/19 14:00 SWEDEN – HUNGARY

11/05/19 14:00 SERBIA – SLOVENIA

11/05/19 15:00 BULGARIA – ANDORRA

18/05/19 14:00 SLOVENIA – SLOVAKIA

18/05/19 14:00 UKRAINE – SWEDEN

18/05/19 17:00 ANDORRA – SERBIA

25/05/19 15:00 NORWAY – LATVIA

25/05/19 15:00 ESTONIA – TURKEY

01/06/19 15:00 FINLAND – NORWAY

Medagliere storico

